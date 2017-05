Ricardo Leguizamo, en la piel de Lupillo Rivera

El actor encuentra un interesante desafío histriónico en la serie 'Su nombre era Dolores'

GUADALAJARA, JALISCO (13/MAY/2017).- Desde el pasado 8 de mayo se transmite por Azteca 13 la bioserie “Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí”. Luego de haberse estrenado en Estados Unidos por Univisión, ahora los mexicanos tienen la oportunidad de disfrutar de esta serie que aborda la vida de “La diva de la banda” —Jenni Rivera— encarnada por la actriz Luz Ramos.

Y uno de los personajes clave en esta trama es Lupillo Rivera, su hermano, el primero que consiguió la fama en esa dinastía y que fue muy cercano a Jenni, aunque también vivieron muchos conflictos y pleitos como familia. Quien está a cargo de interpretar al cantante es el actor colombiano Ricardo Leguizamo, quien luego de interpretarlo, descubrió el gusto por la música del regional mexicano y el amor de hermanos que se tenían Lupillo y Jenni.

“Este es un proyecto muy interesante para mí porque es algo muy de la cultura mexicana. Siendo colombiano es como un honor y un orgullo poder estar ahí haciendo un personaje que es tan importante en el ámbito de la música. Fue un reto hacerlo, tenía que ver con un cambio físico, finalmente soy un pelón, pero no soy tan parecido a Lupillo, también en mi personalidad, porque es un tipo bastante distinto a lo que yo soy, el tema de la voz, el acento, los movimientos… fue muy interesante”.

Ricardo señala que no tiene el gusto de conocer a Lupillo para hablar acerca del personaje, pero se han intercambiado mensajes vía Twitter, además que también el hermano de Jenni es quien se encarga de ponerle voz al tema principal de la teleserie y que también prestó su voz a ciertos temas que a Ricardo le toca interpretar durante la trama.

“Me da un poco de vértigo, porque cuando vi mi personaje fui muy feliz, pero también sabía que era un tema de mucho trabajo, porque no se trataba de imitar a Lupillo, era interpretar lo que yo veo de él. Era un poco de angustia de que sé que la gente lo puede ver y que obviamente da miedo el comentario del público, pero me parece que es un gran reto. Los actores para eso estamos, para encarnar a personas que no tienen nada que ver con el mundo de uno”.

En “El señor de los cielos”

Ricardo ya se alista para formar parte de la quinta temporada de “El señor de los cielos” donde dará vida a un paramilitar colombiano. “Ya están grabando desde hace quince días, y yo ya empiezo también, mi personaje va como uno de los antagonistas, estoy con lecturas de libretos y prueba de vestuario, mi personaje se llama ‘Raúl’ mejor conocido como “Doble 30”.

Una familia que le gusta figurar

Con esta serie, y acercarse a la dinastía Rivera, Ricardo descubrió a una familia que le gusta demostrarse ante el público, “yo por ejemplo, soy una persona reservada con mi vida, intento tenerla a parte de los medios, pero a ellos especialmente les gusta mostrar su vida y sus asuntos, comentarlos frente a la gente. Me dejó ver que finalmente son gente que aunque son muy famosa, la pasan muy mal en muchos momentos”.

“Con la banda por ejemplo, me dejó el gusto, es música que yo no conocía, me encantó la música de Jenni y la de Lupillo, las canciones que hacían entre los dos. Yo no sabía nada de la vida de Jenni ni de Lupillo, cuando hice el casting averigüé un poco y luego me fui enterando de esa historia entre ellos dos, una historia complicada, pero que también hubo el perdón, esos son los últimos capítulos de la serie, me quedo con ese tema del perdón tanto en la historia como en la vida real, eso lo tendríamos que hacer todos los humanos”.