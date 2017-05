Paul Choza vive el furor de las bioseries

El actor sinaloense participa en un serial basado en la vida de 'El Chapo'

GUADALAJARA, JALISCO (13/MAY/2017).- Las bioseries son un género que está a la orden del día en la televisión latinoamericana, cada vez hay más proyectos que retratan la vida de personajes populares que forman parte de la idiosincrasia mexicana y latina. No sólo son figuras de la música y la actuación, también de la política y el crimen organizado, por ejemplo, la serie “El Chapo” que actualmente se transmite por Univisión y que en junio llegará a Netflix.

En este proyecto, que es realizado por los productores de “Narcos” —una de las series más exitosas hecha por Netflix– participa el actor sinaloense Paul Choza, quien da vida a “Vicente Carrillo”, quien forma parte importante en la segunda temporada de “El Chapo”, tanto, que Paul adelante en entrevista que ya está contemplado para la tercera temporada.

“La serie está rompiendo records en Univisión, no había tenido puntos tan altos, estamos muy contentos. Vicente Carrillo, mi personaje, es de la vida real, es hermano de Amado Carrillo, y aquí se apegaron mucho a la realidad. Está muy padre el papel, lo traté de manejar con los directores como alguien más sensible, más temeroso, que no quería ser el líder de este grupo, pero no le quedó de otra porque matan a sus dos hermanos”.

Señala que en la historia el personaje va tomando poco a poco las riendas. Paul considera que las narcoseries si han tenido un declive en el gusto del público y que él en lo personal no ve este tipo de productos, pero reconoce que tienen una audiencia cautiva. “La serie se rodó totalmente en Colombia, está muy interesante el elenco, los directores… El guion está padrísimo, además de que se basa en un trabajo periodístico, se van a manejar los nombres de las personas reales”.

Paul también alista la película “Nadie sabrá nunca” del director Jesús Torres que tendrá su estreno en el Festival de Morelia en octubre donde en el elenco participan Arcelia Ramírez, Manuel Ojeda y Ofelia Medina, entre otros. “Es una trama de los años setenta. Se filmó en la sierra de Hidalgo, es sobre un niño cuyos padres a traviesan por una crisis matrimonial, no sabe si lo van a mandar con parientes de Estados Unidos, él tiene la fantasía del cine y la televisión”.

En la piel de Pedro Infante

Aunque el proyecto de la serie basada en la vida de Silvia Pinal se detuvo y probablemente se retome en noviembre, Paul está agradecido con Carla Estrada por haberle brindado la oportunidad de hacer casting para hacer a Pedro Infante y haber obtenido el personaje.

La historia que se basaba en toda la vida de la actriz a través de 26 episodios, le permitiría a Paul aparecer en tres donde rodaría 10 escenas. Comenta que Carla lo llamó para agradecerle y se encuentran todos a la víspera de que se confirme que sigue en pie la serie. “Yo fui el primer actor que firmó, de hecho, desde diciembre que hice el casting ya estaba firmado, y ahora que se pospuso nos agarró de sorpresa a todos. Estoy satisfecho con lo que preparé, diario veía una o dos películas de Pedro Infante, repetía sus diálogos con audífonos para igualar el tono. Me habló Carla personalmente un día después de la cancelación para ofrecerme una disculpa, me dijo que si en noviembre se retomaba la serie que le gustaría volver a contar conmigo”.

De hecho ahora que Emilio Larrosa anunció que hará la bioserie de Pedro Infante, Paul aprovechó para mostrarle su portafolio y buscar hacer casting para ver si puede quedarse en el proyecto.