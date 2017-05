Alien: terror en el espacio

La nueva entrega promete tomar los elementos que la hicieron un clásico, como el suspenso, la acción y el xenomorfo

GUADALAJARA, JALISCO (13/MAY/2017).- La conquista del espacio es un sueño largamente anhelado por la humanidad, aunque siempre ofrece dos desafíos. El primero es el desarrollo de la tecnología necesaria para llegar a distancias remotas. El segundo es cómo lidiar con formas de vida diferentes a las que conocemos. Y si algo nos ha enseñado la saga de “Alien” es que esas formas de vida además de diferentes, pueden ser mortales.

Con una historia que utiliza el suspenso y el terror como sus principales elementos, ya se encuentra en la cartelera tapatía la cinta “Alien: Covenant”, largometraje bajo de dirección del legendario Riddley Scott, quien para esta película cuenta con un elenco compuesto por Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup y Demián Bichir, entre otros.

Si bien la cinta ofrece una historia completamente nueva, también es cierto que cuenta con una buena cantidad de detalles y referencias a la gigantesca saga de terror espacial creada por Scott.

Aquí tienes cinco razones para asistir a la sala de cine y disfrutar de una película que ya retoma la historia donde la dejó “Prometheus”, y explora el origen de los “xenomorfos”, mejor conocidos en nuestro país como “los aliens”.

El monstruo original está de vuelta

El gran culpable de esto es…el público. La verdad es que Riddley Scott no tenía intenciones de volverlo a utilizar, sin embargo, el director escuchó las quejas de los fans sobre “Prometheus”, cinta que antecede a “Alien Covenant” y decidió que siempre sí era buena idea tenerlo en la cinta: “Descubrí que los fans están realmente frustrados con Prometheus. Ellos querían ver más del monstruo original mientras que para mí hace tiempo que estaba asado en una bandeja con una manzana en la boca. Entonces pensé: Ok, me he equivocado”.

Dirigida por los mejores

La saga de Alien es una de las más largas y también más longevas en Hollywood. A eso se suma que varios de los mejores directores de la Meca del Cine han estado involucrados en el proyecto:

Riddley Scott hizo “Alien, el octavo pasajero” (1979); “Prometheus” (2012) y “Alien: Covenant” (2017). James Cameron dirigió “Alien, el regreso” (1986). David Fincher rodó “Alien 3” (1992); Jean Pierre Jeunet hizo “Alien: Resurrección” (1997). Esto sin contar las dos de “Alien vs Depredador” (2004 y 2007), dirigidas por Paul W. S. Anderson y Greg Strausse.

Es un fenómeno cultural

Incluso quienes no han visto ninguna película de “Alien”, conocen al menos el aspecto de la criatura o están familiarizados con la clásica escena del xenomorfo saliendo del pecho de uno de los personajes. Ha sido tan popular, que en más de una ocasión se han reinterpretado en el imaginario popular los extraterrestres con el aspecto del antagonista de la saga. A eso se suma que en más de una ocasión el monstruo ha sido utilizado en crossovers, por lo que lo hemos visto pelear con el Depredador, Batman y hasta Superman.

Poder femenino

En 1979 eran más común ver a la “doncella en peligro” que a una heroína en la pantalla grande. Hasta que llegó “Alien, el octavo pasajero” y las reglas del juego cambiaron. Allí conocimos a la teniente Ellen Ripley, encarnada por una entonces juvenil Sigourney Weaver. Ella fue la encargada de lidiar con la bestia espacial, que ya había barrido con buena parte de la tripulación de la nave.

Fue tal su impacto que protagonizó las primeras cuatro entregas, e incluso hoy, la saga mantiene una fuerte presencia femenina en su elenco. ¡Gracias, teniente!

Tienen todo, hasta un Bichir

Demián Bichir aseguró que ser parte de Alien ha sido una de las experiencias más intensas de su vida. El histrión apuntó que Ridley Scott es un “genio y uno de los artistas modernos más importantes con los que podemos contar”.

El histrión mexicano confiesa que la película requirió un duro entrenamiento físico, que incluía caminatas de hasta 25 kilómetros para llegar a las locaciones, aunque “afortunadamente ya me gustaba hacer ejercicio (risas)”.

¡PARTICIPA EN NUESTRA PROMOCIÓN!

Gánate un Storyboard de la película “Alien: Covenant”

Obtén un Giclée (Storyboard) con certificado de autenticidad, cortesía de 20th Century Fox, de la película “Alien: Covenant” que se estrenó este fin de semana en las salas de cine de nuestro país.

Para poder ser parte de esta emocionante experiencia, solamente utiliza el hashtag #AlienCovenant y participa en las redes sociales de EL INFORMADOR, donde también podrás consultar las bases para tener la posibilidad de ganar una copia Giclée (conocida también como Fine Art o Iris Print).

Las copias Giclée permiten reproducir obras de arte, ya sean pinturas, fotografías o imaginería digital con mayor precisión de color que otros métodos de impresión, por lo que al contar con una pieza como la que acompaña este texto sobre “Alien: Covenant”, también obtienes un objeto cuyo valor es perdurable.

Sobre la historia de la película, “Alien Covenant”, el realizador Ridley Scott regresa al universo que ya había creado para la saga de “Alien”. En este viaje, la tripulación de la nave “Covenant”, compuesta por varias parejas, además del androide Walter (encarnado por Michael Fassbender) tiene como objetivo convertirse en la primera misión colonizadora a gran escala.

Al aterrizar en un extraño lugar descubren lo que en apariencia es un paraíso desconocido, pero los integrantes de la exploración se dan cuenta pronto que no están solos allí. Su misión, en apariencia sencilla, se termina convirtiendo en una lucha por sobrevivir a un enemigo hostil, al tiempo de lidiar con un ambiente peligroso.