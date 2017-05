Juanes se arriesga con su primer álbum visual

El cantante presenta ‘Mis planes son amarte’, uno de sus discos más frescos y elogiados

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (12/MAY/2017).- Con su ambicioso proyecto “Mis planes son amarte”, el primer álbum visual de un artista latinoamericano, Juanes debuta en el primer lugar de ventas de discos de música latina en iTunes. Es uno de sus discos más frescos y elogiados, pero el rockero colombiano confiesa que al principio dudó trabajar con sus coproductores, Sky y Mosty.

“Obviamente (trabajar) con los chicos para mí fue algo muy especial. Yo he trabajado con muchos productores, siempre estuve coproduciendo, y cuando hablé con Rebeca (León), mi manager, fue como que ‘Ey, vamos de pronto a hablar con Sky y Mosty’ y como que yo no me imaginaba. Pero ellos hacen reggaetón, ellos hacen música urbana, yo no sé si yo estoy ahí. Yo tenía como cierta duda”, dijo Juanes en Nueva York, durante una presentación para la prensa.

“Y cuando me senté a trabajar con ellos de verdad que desde el primer día, ¡CHISPA! Fue súper chévere”, relató con entusiasmo. “Tienen una estética muy diferente a la mía y eso era lo que yo quería. ... La idea de hacer algo distinto, de arriesgarme, de irme por otros caminos, pero manteniendo ese ADN ahí, ese sonido así clásico que tiene que ver con la guasca, con la cumbia, con el vallenato, con esas cosas que me encantan, con el rock, pero llevarlo como que a otro lado”.

El resultado son 12 canciones que incluyen los sencillos “Fuego”, “Hermosa ingrata”, “Ángel” y su primer tema original en inglés, "Goodbye For Now" (escrita con PooBear), cada una con un video que puede verse de manera independiente y que vistos de manera consecutiva conforman una película dirigida por el puertorriqueño Kacho López sobre un arqueólogo astronauta y viajero del tiempo en busca de una diosa indígena que es el amor de su vida.

“Juanes muestra cómo es posible tocar las estrellas con los pies firmes sobre la tierra”, reseñó David Fricke, de Rolling Stone. Jon Pareles del New York Times resaltó su “mensaje de amor”.

En lo musical, Juanes dijo que mientras la gente suele identificarlo con temas como “La camisa negra” y “A Dios le pido”, que fusionan los ritmos caribeños de su tierra con su diestra guitarra eléctrica, a él siempre le han gustado otros géneros musicales: “A mí me gusta mucho el hip hop, por ejemplo. Desde el año 96 yo recuerdo que escuchaba a Eminem mucho, me encantaba”, señaló, y contó cómo su primer álbum, “Fíjate bien”, lo hizo todo con loops de hip hop que compró en una tienda Guitar Center. “Siempre escuchaba esos ‘beats’ y me parecía tan chévere. Tocaba la guitarra sobre esos ‘beats’ y de ahí como que viene todo ese cuento”. Trabajar con Sky y Mosty, dijo, le dio la oportunidad de volver a eso.

Hacer de su octavo disco un álbum visual, un concepto popularizado en años recientes por artistas como Beyonce, con “Lemonade”, fue una que idea surgió solo después de que grabaron las 12 canciones.

“Nos sentíamos súper felices con la música... (y pensamos que) sería ideal no hacer lo mismo de siempre sino romper el molde y aprovechar para llevar la creatividad al máximo”, dijo Juanes. “Un poco inspirados por lo que hemos visto en los americanos como Beyonce o como Frank Ocean... que han hecho esos visuales, o The Weeknd, nos parecía súper chévere porque uno lo disfruta mucho y además hoy vemos el mundo a través del teléfono prácticamente, estamos ahí conectados”.

“Era como muy interesante poder poner cara a las canciones pero además poder ir más allá y crear una historia paralela donde se cuenta esta historia de un arqueólogo ... buscando a esa diosa indígena que es ese amor eterno, ese amor que siempre ha soñado”, añadió.

Juanes dijo que los videos, que se filmaron entre México y Colombia y en los que aparece un grupo de indígenas -actores amateur como él, señaló entre risas- están llenos de simbolismos.

“La conexión con los indígenas es algo muy importante para mí porque son como representaciones de ideas. Por ejemplo, los indígenas es la esencia, el amor eterno, es eso que estamos buscando todos constantemente. ... El abrazo con los indígenas significa que tenemos que respetar a nuestros antepasados, que no podemos pasar por encima de lo que hemos vivido, porque la historia es lo que nos hace estar aquí”.

Personalidades como J Balvin, Jesse & Joy, el futbolista Juan Pablo Ángel, el grupo Piso 21 y Karol G tienen cameos en algunos de los videos, que Juanes protagoniza con la actriz nicaragüense Camila Selser y el mexicano Renato López, asesinado en México apenas semanas después de haber terminado el rodaje, a los 33 años. “Fue pues muy triste eso para nosotros. De alguna forma esto también es un homenaje a él”, dijo el rockero.

Para Juanes, y “esto es muy personal”, la película que acompaña los temas de “Mis planes son amarte” “es como para darle también dignidad a la obra, al álbum, a la idea de que la música no puede ser tan efímera”.

“Hoy en día es todo tan efímero, todo tan rápido”, dijo. “Ya casi que no se sacan los discos, solamente canciones, y nosotros queríamos como darle cuidado a esto, tratarlo de una forma distinta y armar toda la historia”.