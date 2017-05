Harry Styles lanza su disco como solista

El ex miembro de One Direction estrena este viernes su primer álbum de estudio

GUADALAJARA, JALISCO (12/MAY/2017).- Harry Styles, ex miembro de One Direction, publicó este viernes su espera álbum como solista.

El disco homónimo tiene 10 canciones e incluye el sencillo “Sign of the times”, el cual se estrenó desde el pasado mes. Otros temas son "Carolina", "Two ghosts", "Sweet creature", "Only Angel", "Kiwi", "Woman" y "Ever since New York".

El cantante británico trabajó en "Sign of the Times" con el prominente productor estadounidense Jeff Bhasker, un colaborador frecuente de la superestrella del rap Kanye West, quien también realizó trabajos en estudio con Taylor Swift.

El disco solitario de Styles es uno de los más esperados por los seguidores de la banda juvenil.