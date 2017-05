Pee Wee se reinventa y apuesta por el reggaetón

El cantante rompe el silencio y presenta su nueva producción discográfica

GUADALAJARA, JALISCO (12/MAY/2017).- La paciencia siempre se ve recompensada, y el nuevo material discográfico de Pee Wee es una excelente prueba de ello. Después de unos cuantos años de espera, en 2016 el músico nos sorprendió con un nuevo sencillo, “Con tus besos”. Y ahora por fin se encuentra inmerso en la promoción del disco “El Pee Wee”, donde encontraremos una mezcla de música urbana con los sonidos actuales, como el reggaetón, fusionada con el estilo que ya lo caracteriza, la cumbia.

“Estoy contento de finalmente compartir este bebé porque es lo que es, casi como un hijo mío, tiene 12 canciones. Es una fusión muy interesante que estoy seguro les gustará. (...) En este disco estoy regresando a mis raíces musicales, que es la música urbana con la cumbia, el reggae, el R&B... Tiene su propio estilo, su propio sello. Definitivamente es un disco distinto a los pasados”, comenta con entusiasmo en entrevista exclusiva.

Su nueva producción está llena de sorpresas para todos sus seguidores, pues no sólo llega acompañado de sonidos novedosos, sino que también contiene canciones escritas por el propio cantante, quien se decidió a explorar el mundo de la composición, y reconoce que se le facilitan más las melodías: “Debo admitir que soy melódico. Tengo ideas de letras que se me ocurren sobre qué quiero que trate la canción. Me estoy estrenando como compositor, hay dos canciones que son de mi co-autoría, ‘Regálame tu corazón’ y ‘Cuando tú llegaste’”.

Esta última canción fue también el segundo sencillo lanzado el año pasado. Ambas canciones están hechas por y para el público, pues éste es su mayor inspiración, pero principalmente lo son sus “pee weenas”, a quienes busca transmitirles en cada canción mensajes “bonitos”.



Pone candela a su sonido

Junto con el disco, se promociona el tercer sencillo, “Me provoca y me denomina”, que parece ser ha sido el favorito hasta ahora, pues lo ha posicionado en los primeros lugares de la radio nacional, quizá por su tono bailable y ritmo contagioso.

Fue elegida entre sus demás canciones por las reacciones del público en varias presentaciones, ya que siempre busca consentir a sus seguidores: “Antes de lanzarlo como sencillo ya lo habíamos probado en varios conciertos que tuve, y fue bien recibido aunque nunca se había escuchado en la radio”.

“Fue una señal de que ésta debía ser el tercer sencillo”, agrega el músico, quien apunta además que “así suelo hacer para elegir los temas que se lanzarán. Es una manera natural de ver la respuesta del público cuando nunca habían escuchado una canción, es interesante porque ni lo menciono antes de cantarla, vas interpretando la canción y notas la reacción del público, si la bailan o sino...Así probamos las canciones”.

Los ingredientes

El nuevo material representa un medio para el cantante de reconectarse con su gente, lo que lo llevó a bautizar la placa con su nombre. Cuenta que durante el proceso de grabación solía salir a la calle, a los tacos de la esquina, donde fuera y la gente de manera natural lo saludaba y gritaba “Ahí viene el Pee Wee”, por lo que decidió mostrar genuinamente el apoyo de quienes siempre lo han acompañado durante su trayectoria musical, y volver a sus raíces no sólo musicalmente.

Mientras que el contenido está hecho por lo mejor del país, entre los colaboradores se encuentra Horacio Palencia, quien recientemente ganó Compositor del año en los premios Billboard, el reconocido Poncho Arocha, América Jiménez y Luciano Luna.

Además, cuenta con el cover “Eres tú” de Carla Morrison: “Fue idea del productor Toy Selectah. La parte musical es muy interesante. Me puse a analizar sobre cómo Carla la interpreta y hacerlo como ella sería muy difícil, la respeto mucho porque canta con gram feeling. Yo lo que quise hacer es respetar eso, pero ponerle mi toque y mi onda. Fue un reto, muy divertido además, el grabar y cambiarle ciertas partes de la melodía sin cambiarlo tanto... Me gustó como quedó el resultado final, se grabaron unas trompetas increíbles de unos músicos en Austin, Texas”.

¡No te lo pierdas!

Pee Wee se encontrará conquistando los escenarios este año con su nueva producción discográfica, para saber dónde y cuándo verlo, síguelo en sus redes sociales. Por el momento, hoy estará en Mixup de Plaza Patria firmando autógrafos.