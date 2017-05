Lollapalooza en Jalisco no se hace este año

El proyecto no se realizará por cuestiones propias de acuerdos aunadas a los lineamientos de la marca

GUADALAJARA, JALISCO (11/MAY/2017).- Aunque el anuncio de realizar Lollapalooza en Jalisco levantó diversas opiniones porque también sería un proyecto impulsado por el gobierno del Estado, la realidad es que al menos este año no se realizará en la entidad, así lo dio a conocer Carlos de la Torre de Ocesa Jalisco y representante de Alejandro Fernández. Pero deja en claro que no es porque no pudieron, sino por otras cuestiones propias de acuerdos aunadas a los lineamientos propios que tiene la marca, sin embargo, las negociones siguen en pie.

"Lollapalooza al ser una marca única, tiene sus lineamientos y los marcaba, donde aún ahorita en las conversaciones, no tenemos el control de artistas y otras cosas. Y debemos traer (artistas) de la talla que se merece Guadalajara porque Jalisco es top. Este año no se va a hacer (Lollapalooza) y no es un tema de que no pudimos".

Los interesados, señala Carlos, buscan también la posibilidad de crear una marca o un concepto de los mismos alcances de Lollapalooza, pero de Jalisco para el mundo, considera que el Estado tiene todo para aventurarse a realizar un evento de magnitudes internacionales.

"Creemos nosotros que para la ciudadanía puede ser algo muy interesante, apoyar ese tema sería padrísimo siempre y cuando la ciudanía lo permita, creemos que tenemos las agallas, el corazón y los contactos. Tener una marca nueva nos puede dar más a la larga". Asegura además que el evento Lollapalooza siempre estuvo pensado para Guadalajara y no para otras ciudades de la República.

"Si Lollapalooza hubiera venido sería en Guadalajara, estaban los ojos puestos en la ciudad, porque sabemos hacer las cosas, sabemos a los que nos dedicamos. Seguimos con las negociaciones, no nos conocen por ser personas tercas, pero sí persistentes, las cosas pasan por algo y en el momento que tengan que suceder, van a suceder".

La demanda en contra de Luis Miguel

Carlos de la Torre confía en que el caso de la demanda contra Luis Miguel por la gira que haría en conjunto con Alejandro Fernández, llegará a buen término. "Es un tema que los abogados tienen que hablarlo. Me cuesta trabajo ver como una persona (como Luis Miguel) la hemos visto decaer.

Esperamos llegar a buenos términos, no nos conocen de peleoneros, pero definitivo que no se hace la gira".

EL INFORMADOR / KIKE ESPARZA