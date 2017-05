Miley Cyrus estrena 'Malibu', su nuevo sencillo

Folk, country y muy romántica, así suena la nueva faceta de la cantante

GUADALAJARA, JALISCO (11/MAY/2017).- Folk, country y muy romántica: así suena Miley Cyrus con el sencillo "Malibu", el adelanto de su esperado sexto álbum que, según ha dicho ella antes, traerá un cambio de estilo para su música.

La cantante texana ha explicado que se trata de un tema sobre su pareja, el actor Liam Hensworth; la letra de "Malibu" no deja lugar a dudas sobre el romántico momento, al incluir líneas como "No te habría creído hace tres años si me hubieras dicho que estaría cantando esta canción".

Pero además la canción llega en momentos en que internet especula nuevamente con que Miley y su pareja contraerán matrimonio pronto, sobre todo porque la portada del sencillo, que ella publicó en Instagram, la muestra con lo que sería el anillo de bodas. El nuevo disco no tiene aún fecha de estreno aunque se lo espera para 2017; mientras tanto, Dick Clark Productions y ABC anunciaron que Miley presentará el sencillo en vivo en los Billboard Music Awards 2017, el próximo 21 de mayo, desde Las Vegas.