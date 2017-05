Adiós al mesías moderno

La serie 'The Leftovers' llega a su tercera y última temporada con complejos temas

ESTADOS UNIDOS (11/MAY/2017).- Creada por Damon Lindelof y Tom Perrota, la serie “The Leftovers” llega a su tercera y última temporada tratando temas tan complejos y actuales como la depresión, la espiritualidad o el existencialismo ante la muerte. Todo sucede en Miracle, un poblado donde la religión y la fe juegan un papel importante en todos sus habitantes.

Transmitida por HBO, la serie tiene en “Kevin Garvey” a uno de los personajes centrales, que interpreta el actor Justin Theroux y que regresa con una gran presión sobre las acciones que tomará en esta temporada. En entrevista, el actor menciona que “The Leftovers” se convirtió en una serie surrealista, en la que surgen detalles bíblicos.

“Es una serie surrealista. En los primeros 30 segundos del programa establecimos que cualquier cosa es posible, incluso lo imposible. A Damon le gusta jugar con el significado y hacia qué personas gravitará cuando le pongan significado a las cosas. En la primera temporada, constantemente veo un ciervo en todas partes, y hubo muchas discusiones sobre qué significa el ciervo. Bueno, puede ser que simplemente veo un ciervo. O tal vez el hecho de que le disparó a un ciervo antes que el mundo terminara, tal vez ahora está arrepentido, y reconoce al ciervo, tal vez esa sea la importancia. Luego está todo eso con pájaros, poniendo significado a las aves y ese tipo de cosas”.

En esta temporada, surgen detalles que se relacionan con los episodios previos, interacciones y escenas que explican misterios no resueltos. Para Theroux, esta idea de entrecruzamiento de pasajes en uno de los aportes de los creadores: “Damon y Tom hicieron algo brillante. Hay mucho tejido temático conectado que tiene un propósito general más grande, que es decirte que esto es importante: la familia, el amor, los temas simples. Y los personajes tienen que pasar por el infierno para llegar a algunas de esas respuestas. Pero responde a muchas preguntas simplemente planteando más preguntas. Antes de rodar esta temporada, volví a ver las dos primeras, y se me revelaron cosas que no había notado la primera vez”.

La presión ante lo inevitable

“Kevin” se ha convertido en una especie de Mesías sin quererlo, un personaje que enfrenta diversas dicotomías en cada episodio. Para Justin Theroux, está progresión en su personaje es algo contra lo que luchará. Incluso antes que terminara de leer los guiones, sabía que iba a ser un poco ateo, que iba a estar enojado por haber sido empujado hacia eso. “Porque no creo que esos años (sobre los cuales se esté escribiendo un libro) sean un periodo de su vida que él quiere necesariamente revisar, o que haya escrito. Creo que él mismo es ateo”, comenta.

Y agrega que a pesar de esa actitud, “Kevin” se vuelve menos reacio a tomar su papel protagónico. “Creo que se da cuenta de que puede ponerse al servicio si tiene poderes especiales. De una manera extraña, se vuelve intrépido”.

Rodaje en Australia

Para la temporada final, “The Leftovers” se rodó en Australia, algo que le aportó una dimensión diferente al personaje de Justin. La filmación fue de “alrededor de cuatro meses —fue una larga excursión—. Volví un par de veces, pero el viaje es terrible. Es un vuelo directo a Los Ángeles, pero fui a Nueva York un par de veces. Y cuando sales de ese vuelo en el aeropuerto de Los Ángeles para cambiar de avión, quieres matarte. Fue efectivo tener ese desarraigo y convertirse en extranjeros, tiene un efecto desorientador en un buen sentido, y es desestabilizador”.