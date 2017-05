Gana un lugar en 'MasterChef'

Acude al casting este 13 de mayo en el centro universitario UTEG campus Américas

GUADALAJARA, JALISCO (11/MAY/2017).- Este sábado 13 de mayo se realizará el casting en Jalisco para la nueva temporada de “MasterChef”. La cita es de 09:00 de la mañana a 19:00 horas en el centro universitario UTEG campus Américas, el requisito es que sean mayores de 18 años. La hermana Flor, quien ganó fama a raíz de participar en este reality show, invita a los tapatíos y al público de otras entidades a que vayan a realizar pruebas para formar parte del concurso.

Además, durante el casting se realizará una competición llamada “Desafía a un master” donde las personas que acudan al certamen podrán retar a ex concursantes como Rahmar, Bertha, Mariana y Maribel; el que gane tendrá la oportunidad de ser comensal de lujo cuando ya esté en transcurso el programa, que además, esta nueva temporada se estará grabando por primera vez en México.

“Lo que quiero yo es que todos vayan, porque cada vez que hay un casting, es la última oportunidad que se da. Entonces, después no vayan a estar llorando que querían ir, que los hubieran invitado, que esto y que lo otro…. Uno los invita con mucho cariño, de Norte a Sur, de Este a Oeste de la República, de todos lados que vayan al casting a Guadalajara que será el sábado y a la Ciudad de México que será el domingo”, comparte la hermana Flor, quien de paso aconseja a quienes vayan a hacer las pruebas, no se pongan nerviosos.

“Que lo más natural hagan sus cosas, que cocinen con amor aquello que van a preparar, que no lo hagan nada más por quedar bien. No se pongan nerviosos, todo mundo es humano y si los chefs se ponen como muy exigentes, hay que ponerle alma, vida y corazón al platillo. Ahora ya veo cuántas cosas se pueden hacer bien hechas y con mucho cariño”.

La hermana Flor adelanta a quienes realicen el casting que los jueces se fijan y califican mucho el sabor y el sazón, “la sal sobre todo, que no se pase y que no le falte, que la pongan de poco a poco y vayan probando para que no les quede muy salado, que meneen con la cuchara parejo, que no dejen cosas quemadas”.