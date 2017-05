Claudia Martín cumple su meta

La actriz se siente plena con su papel en la telenovela 'Enamorándome de Ramón'

CIUDAD DE MÉXICO (11/MAY/2017).- Un personaje fuera de lo común, la posibilidad de crecer como actriz y un proyecto que la está dando a conocer en todo México. Así se puede describir el momento que disfruta Claudia Martín, actriz que da vida a “Andrea” en el melodrama “Enamorándome de Ramón”, el cual se emite a las 19:30 horas de lunes a viernes por Las Estrellas.

“Me siento muy agradecida de haber entrado a este proyecto, con un personaje que ha tenido un arco evolutivo tan interesante”, afirma vía telefónica la joven actriz, quien estudió Ciencias de la Comunicación en Madrid y luego arte histriónico en el Centro de Estudios Artísticos de Televisa.

Para Claudia, “Andrea” ha sido un desafío especial desde que me plantearon el personaje. “Me dijeron que iba a ser muda y al principio me agobié (risas), pero luego pensé, ‘bueno, por algo estoy aquí’. Desde un inicio comencé a darle forma al papel con talleres de integración, pulí la manera en que se podía comunicar sin hablar, y ahora que ya lo hace, ha sido como descubrir otro mundo”.

Para Claudia, el tener un personaje que la está haciendo crecer es un tesoro, pero hay otra cosa que le encanta: El equipo de actores, que se ha unido para darle forma a un proyecto que hasta ahora está entregando buenos números de audiencia en Las Estrellas. “Tenemos mucha armonía, mucha química, y eso se nota en la pantalla”, apunta.

La actriz confiesa a diario se siente agradecida “por trabajar en lo que me gusta y estar donde quiero. Aunque tenga que grabar 25 escenas el mismo día (risas), me despierto y agradezco, porque estoy desempeñando la carrera que me apasiona”.