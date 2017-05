En las entrañas del rap y el hip hop

'Somos lengua' está en la competencia por un Ariel en la categoría de mejor Largometraje Documental

CIUDAD DE MÉXICO (11/MAY/2017).- Cada año, la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas entrega el Premio Ariel como reconocimiento al trabajo de calidad de los profesionales de la industria del cine. Hace una semana anunciaron los nominados para el 2017 y en la categoría de Largometraje Documental, entre los cinco seleccionados, se encuentra “Somos lengua” del director Kyzza Terrazas. La ceremonia de entrega de la estatuilla se celebrará el 19 de julio próximo, en el Palacio de Bellas Artes.

El cineasta no esperaba, y probablemente ni siquiera preocupaba su mente, encontrarse en dicha lista; en cambio, pensaba más en lo que los espectadores se podrían llevar al ver su documental:

“Esperaba que a algunas personas les generara lo mismo que a mí, que la mirada sobre estos personajes fuera de amor y de simpatía, porque me gustaba lo que ellos hacían y esperaba que se tradujera en la pantalla. Fue algo que justamente en “Ambulante” el año pasado y en otros foros, sí comencé a sentir. Mucha gente salía de la película entusiasmada por descubrir el rap, un poco como lo que a mí me sucedió al principio; eso para mí cumple el cometido”, comenta en entrevista.

Terrazas ha disfrutado del rap desde siempre, pues para él es un movimiento que impulsa a la vida pese a las penurias, por lo que el génesis de esta obra surge como un interés personal, aunque primeramente planeaba realizar una película de ficción que girara alrededor de un personaje rapero. Sin embargo, después de comenzar con las investigaciones pertinentes para el guion con el apoyo de Félix Dávalos, le sorprendió que existiera en el país tanta producción de rap con buena calidad. La música, la letra, las rimas, lo que retrata, fueron algunas de las claves donde encontró una literatura poco conocida, pero brillante, que constituye un testimonio y retrato de la actualidad.

“Fue tan interesante, me pareció sorprendente lo que comencé a ver, entonces sí quería hacer la película de ficción, pero en realidad este movimiento está tan vivo y tan desconocido que pensé en hacer primero un documental. Después comenzamos a buscar un ángulo, siempre tuve claro que no quería que fuera la historia de uno o dos personajes sino la conjunción de una gran diversidad de voces, de una película que pudiera viajar por el país, y retratar no sólo el rap, sino a través de éste, a la juventud mexicana tan lastimada, sumergida en un periodo de tanta violencia e incertidumbre”.

A la espera de su estreno

“Somos lengua” recibió un fondo para su distribución, por lo que en un par de meses se estará estrenando en cines. Además, se pretende realizar un circuito cultural para que el largometraje documental viaje por México y más personas puedan adentrarse a las entrañas del rap mexicano actual.

El rap, género marginado

El documental pretende mostrar el fenómeno que sufre el hip hop y el rap, pues es un género musical no muy entrañable para la mayoría de la población mexicana. Para Kyzza, este hecho está relacionado con un factor social que vive la juventud, principalmente la de clase baja: el olvido. “Podríamos comenzar hablando de la educación, los programas educativos de este país no están preocupados por formar a ciudadanos conscientes y pensantes”.

Además, comenta que también está relacionado con el clasismo y el racismo, puesto que este género está asociado con una cultura popular, juvenil y callejera, genera desconfianza como música y como poesía. “Sucede lo mismo que con otros movimientos contraculturales en la historia reciente del mundo, como el punk en su época”.