'Gracias, gracias, gracias'

Les Luthiers gana el Princesa de Asturias; el jurado aseguro que el grupo es un referente de libertad en la sociedad contemporánea

GUADALAJARA, JALISCO (11/MAY/2017).- La noticia corrió como pólvora y se convirtió en Trending Topic desde las primeras horas del día: Les Luthiers ganó el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2017.

Su respuesta tras saberse ganadores fue un triple “gracias”; “¡Qué grande el honor que nos brindan! ¡Qué orgullo incorporarnos a ese admirado grupo de compatriotas que han recibido antes el premio: Quino, Raúl Alfonsín, Mario Bunge, Daniel Barenboim!”, concluyeron los argentinos.

Y… ¿Por qué se los entregaron a ellos? En voz del jurado fue por su labor destacada en la promoción que han hecho de la cultura iberoamericana; así como por el uso inteligente de la palabra y la música para conectar con el público.

Agregaron que el grupo ha atraído a “cientos de miles de espectadores de todas las generaciones”, en España, Latinoamérica e incluso Estados Unidos e Israel, y con sus actuaciones se ha erigido en “un espejo crítico y en un referente de libertad en la sociedad contemporánea”.

Por su parte, el rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Edgardo Barbieri, que se estrena como jurado del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, recalcó la proyección internacional que han alcanzado Les Luthiers, más de medio siglo después de que iniciasen su trayectoria artística en esa misma institución académica.

“Son fieles embajadores de la cultura iberoamericana”, afirmó el rector, que dijo sentirse feliz también porque este galardón haya distinguido hoy a unos compatriotas vinculados a su universidad y reconocidos en todo Iberoamérica.

Además, el presidente de honor de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Víctor García de la Concha, que presidía el jurado de este galardón, coincidió en que este grupo humorístico y musical se ha convertido en uno de los “grandes promotores de la cultura iberoamericana”: “Son gente que trabaja con la palabra, los instrumentos musicales, la escenografía y la fantasía en un ámbito de libertad que es un referente muy claro para la sociedad de hoy”.

La fundación, que toma el nombre de la heredera al trono en España, la princesa Leonor, pretende reconocer la contribución al progreso y bienestar social en las artes, la literatura, las ciencias o el deporte, entre otros ámbitos.

Cada uno de los ochos galardones está dotado con 55 mil dólares y su entrega se realizará en una gala presidida por los reyes en la ciudad de Oviedo en otoño.

PARA FANS

La historia de Les Luthiers

Les Luthiers es un grupo argentino de humor, muy popular en su país y en otros hispanohablantes como Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Se caracterizan por mezclar teatro, humor y música en sus espectáculos.

El fallecido Gerardo Masana fue quien fundó a la agrupación en el ámbito universitario hace cinco décadas. Tras su muerte, su formación más duradera estuvo compuesta por Jorge Maronna, Marcos Mundstock, Carlos López, Carlos Núñez Cortés y, hasta su fallecimiento en 2015, Daniel Rabinovich. A ellos se les sumaron, a partir de 2015, Horacio “Tato” Turano y Martín O’Connor, quienes ingresaron en reemplazo de Daniel.

Han recibido numerosos premios a lo largo de su carrera, entre ellos el Grammy Latino especial a la Excelencia Musical, en 2011. También se hicieron acreedores de la Orden de Isabel la Católica por su trayectoria (España, 2007). Además, han sido declarados ciudadanos ilustres de Buenos Aires y visitantes ilustres de muchas ciudades de Hispanoamérica. En 2012 el Reino de España les concedió la ciudadanía española por carta de naturaleza, una concesión especial a personas de particulares méritos.

10 frases para recordarlos

• Todo tiempo pasado fue anterior.

• Tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria.

• El que nace pobre y feo tiene grandes posibilidades de que al crecerse le desarrollen ambas condiciones.

• Los honestos son inadaptados sociales.

• Pez que lucha contra la corriente muere electrocutado.

• Lo importante no es ganar, sino hacer perder al otro.

• No soy un completo inútil. Por lo menos sirvo de mal ejemplo.

• Errar es humano, pero echarle la culpa a otro es más humano todavía.

• El dinero no hace la felicidad, la compra hecha.

• La pereza es la madre de todos los vicios, y como madre hay que respetarla.