Green Day y Foo Fighters encabezan el Corona Capital 2017

GUADALAJARA JALISCO (10/MAY/2017).- Luego de muchas especulaciones se ha revelado el cartel del Corona Capital 2017 y será encabezado por Green Day y Foo Fighters.

El Festival Corona Capital se llevará a cabo el 18 y 19 de Noviembre en la Curva 4 del Autódromo de los Hermanos Rodriguez y el line up lo complementan: Phoenix, The XX, PJ Harvey, Elbow, The Shins, Grizzly Bear, Cage The Elephant, Boyze Noize, Cold War Kids, Maximo Park, Metronomy, The Drums, Gorgon City, Banks & Steelz, Mogwai, Daughter, Khelani, DJ Mustard, Japandroids, Crystal Fighters, You me At Six, Grouplove, Bakermat, Angel Olsen, Sampha, Mystery Jets, Daya, The Sounds, Circa Waces, Lido, Wild Belle, Whitney, Jain, Honne, Parson James, Lany, The Japanese House, Rafferty, Cherry Glazer, Palmistry, Tennyson, Anika, Joseph, Oliver y Shy Girls.

La preventa de boletos comienza este 15 y 16 de Mayo y te dejamos los precios

Fase 1: Venta de Abonos por los 2 días: 1,700 pesos

Fase 2: Boleto por día: $1,150 pesos / Abono de 2 dias $1,900 pesos

Fase 3: Boleto por día: $1,300 pesos / Abono de 2 dias $2,100 pesos

Fase 4: Boleto por día: $1,450 pesos / Abono de 2 dias $2,300 pesos

Fase 5: Boleto por día: $1,700 pesos / Abono de 2 dias $2,600 pesos

Fase 6: Boleto por día: $1,950 pesos / Abono de 2 dias $2,900 pesos

EL INFORMADOR / HÉCTOR NAVARRO