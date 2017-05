'Arturo' llega a protegerte

La reinvención de la legendaria figura medieval se estrena este fin de semana en el cine, protagonizada por Charlie Hunnam y la dirección de Guy Ritchie

GUADALAJARA, JALISCO (10/MAY/2017).- La historia del “rey Arturo” forma parte de las leyendas anglosajonas desde la época medieval y buena parte del mundo conoce sus elementos básicos: El poderoso y justo rey que gobierna Camelot apoyado por los caballeros de la Mesa Redonda, con la espada Excalibur como arma y el mago Merlín como consejero. Pero, ¿qué hay de su pasado?

De dónde salió, cómo forjó sus ideales y la manera en que llegó a ser rey de Camelot es lo que aborda “Rey Arturo: La leyenda de la espada”, una cinta que reinventa al tradicional personaje, alejado de la visión ideal y romántica de los cuentos.

Para dotar a “Arturo” de una visión más cruda y humana, nadie mejor que Guy Ritchie, realizador que tiene experiencia renovando clásicos de la literatura, tal como lo hizo con Sherlock Holmes. La cinta se estrena este fin de semana en la cartelera tapatía, y lo hace protagonizada por Charlie Hunnam, (Arturo) y Djimon Hounsou (Bedivere).

Ambos actores y el director revelan en entrevista los secretos, desafíos y la perspectiva que implicó retomar a uno de los personajes con mayor historia en la cultura popular.

—Con grandes escenarios y todas las oportunidades que ofrecen sus personajes, ¿qué piensas que define la personalidad de “Arturo”?

—Charlie Hunnam: Lo que más me emociona es la idea de cómo “Arturo” va creciendo, además de la manera en que combate a sus demonios internos para lograr llegar a la cima. Ese es el tema central de la película. La pelea más dura que sostiene “Arturo” es consigo mismo.

—Guy, tomaste una historia muy conocida a nivel popular, pero, ¿qué de toda la leyenda de Arturo buscaste conservar intacta en la trama?

—Guy Ritchie: La película cuenta el inicio de la leyenda y el cómo nuestro protagonista al principio depende de todo hasta que se vuelve independiente. En cuanto a mi influencia personal, tomé como base la película de John Boorman, que relata la leyenda de Excalibur. Traté, en todo caso, de privilegiar el lado humano de cada uno de los papeles.

—La película tiene mucha acción física, ¿cómo te preparaste para todo eso?

—Guy: Entrené muy duro (risas). Me tomó años llegar a esta condición.

—Charlie: Trabajé muy de cerca con el equipo de dobles y aprendí bastantes coreografías. Afortunadamente, no tuve ninguna herida mayor, pero un día observé cómo un grupo de actores lucían bastante adoloridos. Les pregunté qué ocurría y me dijeron que un día antes rodaron una escena con Djimon Hounsou, quien al parecer, pega bastante fuerte (risas).

—¿Qué fue lo que más disfrutaron y lo más desafiante de esta película?

—Charlie: Para mí el mayor reto fue entender el tono en el que está la película, pues hay una línea muy delgada entre la seriedad y el respeto que deben tener los personajes al ser guerreros, y por otro lado dotarlos de irreverencia y originalidad.



—Djimon Hounsou: Me gustó que la historia estuviera enfocada en un mundo medieval, especialmente en este tipo de tramas, donde un hombre que no tiene nada termina por volverse un rey. El corazón de la película es la humildad.

Enamora ¡hasta al director!

Charlie Hunnam no era la primera opción de Guy Ritchie para protagonizar la película. De hecho, ni siquiera lo tenía en mente. “No me interesaba, pero su entusiasmo por el papel no se parecía a nada que hubiera visto antes. Realmente me impresionó esas ganas que tenía, y lo demás es historia. Ahora no me puedo imaginar a nadie más en este papel”.

Los detalles especiales

• David Beckham tiene una pequeña aparición en la película, como un soldado que observa a “Arturo” tratar de sacar a “Excalibur” de la roca.

• Charlie Hunnam firmó un contrato para volver a encarnar a “Arturo”, pero todo dependerá de que le vaya bien en taquilla a esta película.

• El protagonista tiene que sentir que vale la pena un proyecto para aceptarlo, pues antes de esta cinta rechazó el protagónico de “Cincuenta sombras de Grey”.

• Este verano otro “rey Arturo” aparecerá en pantalla, como parte de la historia de “Transformers: El último caballero”. En esa película será encarnado por Liam Garrigan.