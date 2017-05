'Orange Is The New Black' revela tráiler de quinta temporada

Un mes antes del estreno de los nuevos capítulos, Netflix le dio un adelanto a los fans de la serie

GUADALAJARA, JALISCO (09/MAY/2017).- 'Orange Is The New Black', la serie de Netflix que trata la vida de reclusas en la prisión femenil de Litchfield, reveló el último tráiler de su quinta temporada.

Un mes antes del estreno de los nuevos capítulos, Netflix le dio un adelanto a los fanáticos de la serie. El tráiler retoma el motín con el que concluyó la cuarta temporada, tras la muerte de la reclusa Poussey Washington y el enojo de sus compañeras.

En el avance de poco más de dos minutos las reclusas continúan el levantamiento y reclaman mejores condiciones de vida en la prisión hasta que se hacen oír no sólo por las autoridades de Litchifield, sino también fuera de ella.

A diferencia de las cuatro temporadas previas, en esta nueva la historia se desarrollará en un espacio de tres días en los que las prisioneras buscarán hacer valer sus derechos.

La quinta temporada de 'Orange Is The New Black' se estrena el 9 de junio por Netflix.