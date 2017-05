Rock por la vida cambia de sede

El festival de Rock Radio más importante del país llega a su undécima edición

GUADALAJARA, JALISCO (09/MAY/2017).- El festival de Rock Radio más importante del país cambia de sede en su undécima edición. Este año la cita de Rock por la vida será el domingo 11 de junio en la Unidad Deportiva Valentín Gómez Farías en Tlaquepaque.



El festival tiene como objetivo principal en orientar a los jóvenes del estado que estén en situación de crisis o que conozcan a personas que vivan esa circunstancia, sobre las herramientas disponibles para controlar esa condición.



Se logran 11 años consecutivos de la realización de este magno evento y el Festival mantiene su preocupación por el índice de jóvenes que atentan contra su vida en Jalisco. La población juvenil ha crecido y por ende el trabajo de informar oportunamente también. A raíz de esta alarmante situación, los esfuerzos se mantienen aún con más fuerza.



Cabe señalar que a raíz del reporte de llamadas a la Línea de Atención en Crisis, testimonios brindados, algunos de manera anónima y otros al aire en Máxima 106.7, se conoce que miles de jóvenes han llamado a SALME porque memorizaron el numero al escucharlo en el festival. Otros tantos cada año van al Rock X La Vida para celebrar que gracias a esa llamada o la información de salud mental que se comparte al aire, no tomaron una fatal decisión.



Este 2017 los artistas que se unen a esta gran causa son: El Tri, Enjambre, A Band of Bitches, Guasones, Las Pelotas, Siddhartha, Diamante Eléctrico, Odin Parada & The InternaWonal Sonora, San Pascualito Rey, Volován, Jotdog, Amanitas, Juguete Rabioso, Monos Piratas, Los Afro Brothers, No Tiene La Vaca, Cellula, Polivinyl, Volvmen, Ruzzi, Cállate Mark, César Cosio DJ (Metal Set).



PARA SABER MÁS

Rock X La Vida 11 es el domingo 11 de Junio en Unidad Deportiva Valentínn Gómez Farías, Diego Rivera No. 7 Colonia Lomas de Tlaquepaque (Estadio Panamericano De Rugby).

Los boletos son gratuitos y pueden conseguirse a través de los turnos en vivo, la Unidad Móvil de Máxima 106.7 y en las Redes Sociales de la emisora: Facebook y Twi_er: @Maxima1067FM.