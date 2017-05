Tequila Pasión responde al incidente de Alejandro Fernández

Defiende la calidad de su bebida; le recuerda al cantante que 'conocer es no excederse'

GUADALAJARA, JALISCO (09/MAY/2017).- Luego de que se difundieron los videos en los que Alejandro Fernández casi vomita en pleno concierto tras beber tequila rosa, la marca publicó un comunicado en el que invita al Potrillo a una cata.



Tequila Pasión, uno de los patrocinadores del Palenque de Puebla, afirmó que el color rosa de la bebida no influye en su calidad y concluyó su comunicado recordando que "conocer es no excederse".



"Lamentamos que sientas que nuestro Tequila Pasión te haya dado náuseas. Te invitamos a una cata-maridaje de nuestros tequilas para que los disfrutes", dice la publicación de Facebook en la que etiquetaron a Alejandro Fernández.



Una representante del tequila también declaró a Verne que el particular color no influye en la calidad de la bebida.



"Somos un tequila blanco 100% de agave. Le añadimos el colorante como un homenaje a las mujeres y a su valentía", explicó.



Este tequila se creó en el 2007 y encontró inspiración en las jaliscienses que "han contribuido a la sociedad y economía en un Estado en el que muchos hombres migran a Estados Unidos a buscar trabajo", detalló el portavoz y recordó que todas las variedades que comercializa Pasión están certificadas por el Consejo Regulador del Tequila en México.