La historia más inspiradora en dos minutos

El cineasta Luis Mandoki presentó su nuevo documental 'Regalo', corto que ofrece un homenaje a las mamás; en entrevista, da detalles de este material

GUADALAJARA, JALISCO (09/MAY/2017).- Sin duda es uno de los directores más importantes de México, y es que Luis Mandoki lo mismo ha ganado premios en los Festivales de Cannes y de Berlín que el Ariel y Canacine. Además, ha estado nominado al Oscar y al Golden Globe.

La calidad y sensibilidad de su trabajo quedó plasmado en el cortometraje que presentó ayer, “Regalo”, un clip que rinde homenaje a la mujer más especial de nuestras vidas: la madre. Cabe señalar que el clip podrá ser visto en diversos espacios de la televisión abierta.

Esta no es la primera ocasión en la que el cineasta aborda el tema, pues el año pasado presentó “Tu mamá miente”, protagonizado por Diego Luna.

El estreno de este documental se llevó a cabo ayer en el marco de la inauguración de la exposición “Nuestras madres: lo que hacen y lo que nos dejan”, que estará exhibida en el Museo Franz Mayer, en Ciudad de México hasta el 28 de mayo. La iniciativa y el montaje fueron realizados por el Museo del Objeto (MODO), y pretende ser una muestra de las aportaciones maternales.

La muestra está conformada por 180 imágenes y objetos, y en ella se muestran las historias y enseñanzas que comparten las madres con sus hijos durante su vida y permanecen en ellos incluso cuando ellas ya no están.

Cabe señalar que además de dirigir el corto, Mandoki aportó un objeto para la exhibición, el cual representa parte del legado de su madre, tal y como lo señala en entrevista: “Es difícil hablar de sólo un regalo que haya recibido por parte de mi madre, pero ahora para la exposición, participé con un objeto. Lo que llevé fue un libro de música con canciones que ella tocaba y cantaba cuando yo era niño y que me conmovían mucho. De alguna manera este amor por el arte y por lo creativo se me impregnó al tiempo que estaba siendo realizado por mi madre”.

En dirección contraria, el director también le dio a su madre bastantes regalos, pero uno en especial y que recuerda al momento, es el hermoso trofeo de plata que se le otorgó en el Festival de Cannes por su primer cortometraje (“Silent music”).



El clip de “Regalos” está narrado por la actriz Angélica Aragón; además, posee una trama emotiva y poderosa; y aunque sólo tiene dos minutos de duración, logra ser inspiradora a través de la historia de una familia donde la madre es el principal motor.

“Definitivamente la mujer continúa siendo la impulsora de la familia; o sea, no nada más es impulsora, sino, es la que nos deja un legado, esté presente o ya no esté. Yo creo que la figura de la madre como la que te apoya, quien te guía, es algo que continúa vigente, no sólo en México, es algo universal. No importa cómo cambie el mundo, antes de las redes sociales o ahora, es algo que nos marca y nos seguirá marcando mientras seamos seres humanos”.

El director mexicano resaltó la importancia de realizar proyectos en honor a las madres, pues “la comunicación lleva a este día a ser muy superficial”, cuando ellas suelen ser mujeres “luchadoras diariamente, no sólo un día. Y su lucha y trabajo no se reconoce, se vuelve invisible y queda a la sombra de grandes acontecimientos. Pero, qué más grande acontecimiento que la tarea diaria de quien lucha para que sus hijos salgan adelante, dejarles lo mejor y para que su potencial se logre”.

TOMA NOTA

Dirigirá “Tesoro”

Recientemente se dio a conocer que Mandoki se alista para dirigir el drama fronterizo “Tesoro”, sobre una inmigrante dispuesta a sacrificar todo para salvar la vida de su padre. La película, que comenzará a rodarse en verano, se centra en una camarera mexicana que cruza la frontera estadounidense para obtener el dinero necesario para curar a su padre.

La productora y guionista Sandy Baumann escribió el guión de “Tesoro” basándose en una experiencia de su propia familia. Por el momento no se han facilitado detalles del reparto de este largometraje que se rodará en inglés.