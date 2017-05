Diego Verdaguer; un nuevo look, bajo la misma esencia

El cantante estrena imagen y da promenores sobre su próximo concierto en el Telmex

CIUDAD DE MÉXICO (09/MAY/2017).- Diego Verdaguer & Amanda Miguel ya cocinan lo que será un concierto extraordinario para pasar una velada inolvidable el próximo 26 de mayo en el Auditorio Telmex, bajo la gira “Siempre adelante”. En entrevista con este medio, Verdaguer comparte sentirse como en casa cuando visita la ciudad: “Para mí, Guadalajara siempre ha sido una ciudad emblemática en mi vida por muchas razones. Tengo muchos recuerdos maravillosos”.

Es imposible evitar el ver la frescura con la que ahora Verdaguer se desenvuelve y se proyecta a través de su nuevo look, donde no sólo cambia su peinado sino también usa ropa más actual. “Amanda y yo somos sinceros, vivimos una vida transparente, no tenemos cola que nos pisen y nada que ocultar, hacemos canciones como otros tantos compositores”, dejando en claro que más allá de un look distinto el dueto conserva la misma esencia que atrae a su público.

Sobre el concierto, “tenemos como invitado especial al gran maestro Raúl Di Blasio; sin embargo, toda la velada es entre Amanda y yo, será un concierto espectacular, donde interpretaremos los más grandes éxitos que tenemos; no hay canción que el público no conozca y que no haya estado en el top. Todas las canciones las van a conocer”.

Al ser un concierto especial para las Madres en este mes de mayo, Diego Verdaguer deja un mensaje caluroso para ellas y todas las mujeres en el mundo. “Este concierto llega un poco tarde (por la fecha posterior al 10 de Mayo) pero está dedicado a las madres, a quienes les envío un cariñoso saludo, a todas las mujeres maravillosas. Hago votos para que la mujer ocupe en el mundo, no sólo en México, este lugar que merecen al lado del hombre, siempre juntos creando la vida y al ser humano”.