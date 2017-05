Céline Dion cantará tema de ‘Titanic’ en los Billboard

La cantante celebrará el 20 aniversario de la película

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (08/MAY/2017).- Céline Dion celebrará el 20 aniversario de la película "Titanic" con la interpretación del tema "My heart will go on", durante la ceremonia de los Billboard Music Awards el 21 de mayo desde el T-Mobile Arena.

"Esta canción significa mucho para mí y ha jugado un papel muy importante en mi carrera ", dijo la canadiense, quien se mostró "muy agradecida con el difunto James Horner y con Will Jennings por escribirla y por crear la oportunidad de ser parte de 'Titanic', una película increíble cuyo legado continuará en futuras generaciones".

Este año marca el 20 aniversario de la emotiva balada que se convirtió en el himno de una de las películas de más recaudación de todos los tiempos.

La banda sonora del filme llegó al número uno de la lista Billboard 200 y fue nombrada Soundtrack Album of the Year en los Billboard Music Awards en 1998, se informó a través de un comunicado.

La canción con más éxito de Titanic: "My heart will go on" recibió numerosos premios, incluyendo un Academy Award for Best Original Song y un Golden Globe Award a Best Original Song - Motion Picture.

Alcanzó el número uno en varios países, entre ellos Canadá, Irlanda, el Reino Unido, y Australia. También llegó a lo más alto de las listas de Billboard en Estados Unidos, se ubicó en número uno en las listas Billboard Hot 100, Adult Contemporary Pop Songs y Radio Songs y estuvo 20 semanas en las listas de éxitos.

En la entrega de premios de este año la voz de Dion y su presencia volverán a hacer de esa melodía un éxito gracias a una inolvidable actuación en vivo.

"Es un gran honor tener la oportunidad de presentarme en el escenario internacional de los Billboard Music Awards, en conmemoración del 20 aniversario de la película", remarcó la cantante canadiense.