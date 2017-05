The Amity Affliction llega a Guadalajara

Los australianos llenarán de Post-harcore el 10 de mayo el C3 Stage

GUADALAJARA, JALISCO (07/MAY/2017).- Luego de conquistar su natal Gympie, Australia, The Amity Affliction se enfrasca en una gira por el continente americano en el que estarán en Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile y México, siendo el 10 de mayo en el C3 Stage cuando los tapatíos puedan disfrutar de su dosis de Post-harcore.

La agrupación surgida en 2003 puede jactarse de tener seguidores fieles a los largo del mundo ya que muchos de ellos se organizan y acompañan a la banda en su visita a otros países a lo largo del mundo.

Sus cinco discos de estudio, 'Severed Ties' (2008); 'Youngbloods', (2010); 'Chasing Ghosts' (2012); 'Let the Ocean Take Me' (2014) y 'This Could Be Heartbreak (2016) les ha dado la oportunidad de participar en los principales festivales europeos, al lado de bandas hermanas de sonido como, Asking Alexandria, Motionless in White, A Day To Remember y Blessthefall.

Desde su concepción, la banda aborda en sus letras situaciones sociales para prevenir el suicidio, ésto debido a que un amigo de los miembros fundadores murió en un accidente automovilístico, hecho que les cambió la vida y les mostró que ésta se puede ir de un segundo a otro, es por ello su nombre y su empatía de trabajar con organizaciones no gubernamentales para prevenir este problema entre los jóvenes.

Agéndalo

The Amity Affliction, 10 mayo, 20 horas, C3 Stage, Avenida Vallarta 1448, Colonia Americana.

Preventa 1: $350 (limitada a 200 boletos)

Preventa 2: $400

Dia del evento $450

VIP: $500, zona balcón, póster, entrada preferente (Limitado a 50 boletos)

El INFORMADOR / HÉCTOR NAVARRO