‘La Bella y la Bestia’, película del año en los MTV Movie Awards

CIUDAD DE MÉXICO (07/MAY/2017).- “La Bella y la Bestia” fue elegida como la película del año en la entrega 2017 de los MTV Movie & TV Awards.

Antes de anunciar a la cinta ganadora, Amy Schumer y Goldie Hawn bromearon sobre el error en los Oscar y anunciaron como ganadora a “La La Land” y después a “Moonlight”.

Se trató de la segunda ocasión que Emma Watson subió al escenario del Shrine Auditorium de los Ángeles, pues la británica fue reconocida en la categoría de mejor actor de cine por esa misma producción.

Watson pidió que pasara a escena Bill Condon, el director de la película.

“Las mujeres han demostrado que ellas son un gran público, poderoso y han cambiado el medio”, expresó.

Aquí la lista de ganadores, hasta ahora, en la ceremonia:

Película del año

“La Bella y la Bestia” (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Mejor actor en una película

Emma Watson – Beauty and the Beast (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Mejor actor en TV

Millie Bobby Brown – Stranger Things (Netflix)

Mejor beso

Ashton Sanders y Jharrel Jerome, “Moonlight”

Mejor conductor

Trevor Noah “The Daily Show”

Mejor reality de competencia

RuPaul’s Drag Race (VH1)

Mejor escena “arranca lágrimas”

"This Is Us" Jack (Milo Ventimiglia) y Randall (Lonnie Chavis) en el karate (NBC)

Premio Generación

“Rápidos y Furiosos”

Nueva generación

Daniel Kaluuya

Mejor dúo

Hugh Jackman y Dafne Keen – Logan (20th Century Fox)

Mejor lucha contra el sistema

Hidden Figures (20th Century Fox)