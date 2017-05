‘Guardianes de la galaxia Vol. 2’ lidera la taquilla de EU

La película de Marvel debutó recaudando unos 145 MDD

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (07/MAY/2017) .- "Guardianes de la galaxia Vol. 2" debutó recaudando unos 145 millones de dólares este fin de semana en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, dando inicio a la temporada veraniega de cine de Hollywood con algo que la industria cinematográfica no tenía: una secuela más exitosa que el original.

Los cálculos de los estudios divulgados el domingo indican que "Guardianes" recaudó 54% más en este estreno que en debut del filme original de James Gunn, en 2014.

En ese estreno, que presentó a una banda intergaláctica de inadaptados interpretada por Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Vin Diesel y Bradley Cooper, "Guardianes" recaudó 94 millones en su primer fin de semana.

Otrora una obra de limitada atracción, rara en la colección de Marvel, "Guardianes de la galaxia" se ha convertido en uno de los títulos más populares de la firma editora de historietas.

The Walt Disney Co. también validó el ascenso de "Guardianes" al lanzarla durante la primera semana de mayo, en vez de agosto, mes en el que salió el original. Marvel ha usado el mismo fin de semana para lanzar efectivamente la temporada veraniega durante la última década.

El debut de "Guardianes de la galaxia Vol. 2", que tuvo un costo de unos 200 millones, es la segunda mayor recaudación del año, después de "La bella y la bestia", de Disney, que recaudó 174,8 millones, pero también revierte la marea de secuelas decepcionantes, un flagelo en desarrollo para Hollywood. El verano pasado hubo una serie de secuelas que no estuvieron a la altura de cintas previas.

"Pasamos mucho tiempo viendo secuelas y el concepto de secuelitis", dijo David Hollis, jefe de distribución de Disney. "De veras, las películas de calidad pobre han sido las cosas que han sido rechazadas por los consumidores, más que nada. La ambición nuestra fue hacer algo que fuera increíblemente fresco y emocionante. Esteremos muy bien, siempre y cuando sigamos haciendo historias de gran calidad, creando mundos de alta calidad".

"Guardianes de la galaxia Vol. 2" triunfó en ese sentido, consiguiendo una 'A' en CinemaScore de parte de la audiencia y un índice de frescura de 82% de parte de los críticos de Rotten Tomatoes. En las dos semanas que lleva en taquilla internacional, la película también recaudó 269 millones en el extranjero. Ya se planea la tercera película de "Guardianes".

Sin embargo, está por verse si es que "Guardianes" podrá revertir la marea para las secuelas veraniegas. Las ganancias de todos los estudios de penden de esto.

En el horizonte se vislumbran secuelas costosas como "Alien: Covenant", "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales", "Cars 3", "Transformers: The Last Knight", "Despicable Me 3" y "War for the Planet of the Apes".

Ante el temor de quedar opacado por el publicitado debut de los "Guardianes", ningún otro gran estudio lanzó un debut durante el fin de semana.

A continuación, las cifras calculadas por boletos vendidos de viernes a domingo en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, según comScore. Las cifras finales se difundirán el lunes:

1. "Guardianes de la galaxia Vol. 2", 145 millones de dólares (124 millones a nivel internacional).

2. "Rápidos y Furiosos 8", 8.5 millones.

3. "The Boss Baby", 6.2 millones.

4. "How to Be a Latin Lover", 5.3 millones.

5. "Beauty and the Beast", 4.9 millones.

6. "The Circle", cuatro millones.

7. "Baahubali 2: The Conclusion", 3,2 millones.

8. "Gifted", 2,1 millones.

9. "Going in Style", 1,9 millones.

10. "Smurfs: The Lost Village", 1,8 millones.