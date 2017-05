Aracely Arámbula habla sobre la serie de Luis Miguel

La actriz desconoce si la bioserie hablará sobre sus momentos con el cantante

CIUDAD DE MÉXICO (05/MAY/2017).- En entrevista con Alfredo Palacios en Radio Fórmula, la actriz dijo que no sabe si en la bioserie hablarán sobre sus momentos con el cantante.

“No quiero opinar de algo que no tiene nada que ver conmigo. No sé si van a sacar mi historia, pero no quiero opinar sobre eso porque estoy muy concentrada en mi trabajo, en mi carrera. Me ha costado mucho mi carrera y después, cuando uno habla de eso (asuntos relacionados con Luis Miguel), la prensa dirige hacia eso sus titulares”

Arámbula, quien ha contado en pasadas ocasiones, que independientemente de todo, vivió una verdadera historia de amor con Luis Miguel, dijo que si ella quisiera, podría contar muchas cosas, sin embargo, no lo hace para evitar malas interpretaciones, y prefiere tomar distancia.

“Ni siquiera es que no pueda hablar de eso, puedo hablar de lo que quiera y ¿quién mejor que yo (para hacerlo)?, ¿alguien con más derecho? Yo, pero no me gusta porque se malinterpreta y porque la prensa siempre toma esos titulares y no me gusta. Lo único que voy a decir sobre eso es que Telemundo ha crecido tanto que ahora la presenta", finalizó.