Juanes confía en que su hermana salga del coma tras 24 años

CIUDAD DE MÉXICO (06/MAY/2017).- El cantante afirma que mujeres como su hermana, quien se encuentra en coma desde hace 24 años, son parte fundamental de su vida.

El compositor colombiano Juanes busca reinventarse y para ello ocupa como inspiración lo que sucede en su vida y lo que pasa a su alrededor. El viernes por la noche el cantante convivó con algunos fans en una sala de cine para presentar su álbum visual "Mis planes son amarte" para después platicar con la prensa sobre este nuevo disco y la importancia de las mujeres en su vida, cómo la situación que atraviesa con su hermana, quien se encuentra en coma desde hace 24 años.

“El tema de la mujer es impresionante, a todos nos trajo una mujer y así de grande es para mí. Pues mi madre que es como fundamental en mi vida, mi padre que falleció hace 23 años y mi mamá siempre ha sido como la columna vertebral de la casa, encontré a mi esposa Karen y me enamoré profundamente de ella e íbamos en la calle diciéndole a la gente “¡nos vamos a casar y vamos a tener hijos!”, una cosa súper chévere. Tuvimos tres hijos, dos de ellas son mujeres, Paloma y Luna, que eso sí hemos dicho pues son los ojos de mi vida, yo me muero por esas mujeres, no puedo con el amor, es una cosa muy fuerte”, reveló.

Al ser cuestionado sobre la difícil situación que ha vivido por más de dos décadas al tener a su hermana Luz en coma, luego de que sufriera complicaciones durante un embarazo, afirmó que no pierden la esperanza de que un día mejore.

“Eso sí ha sido un golpe para nuestra familia profundamente doloroso, yo creo que el más duro que hemos recibido como familia, mi mamá, mis hermanos, yo, porque pues imagínate ya han pasado 24 años. Está en la casa de mi mamá y cada que llego a la casa y saludo a mi mamá, a mí se me cae el mundo porque llego ahí y encuentro la realidad y es algo muy duro, muy complicado para nosotros pero mi mamá está ahí y tiene la fe, todos tenemos la fe, pero siempre está ahí con la esperanza y estamos acompañándola en eso”.

El artista colombiano además reveló haber sufrido una crisis hace unos años, misma que lo orillaría a retirarse de los escenarios para volver a replantearse lo que quería tanto en su vida personal como en lo profesional. “Y en ese momento yo sentí como que tenía que hacer un pequeño alto para volver a escuchar esa voz interior, y creo que fue lo más importante y más sano que pude hacer”, declaró.

Juanes lanzará este próximo 12 de mayo su nuevo material discográfico titulado "Mis planes son amarte", acompañado de un material visual masivo único en su tipo para un artista latinoamericano, también planea realizar próximamente una gira.