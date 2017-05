Film Radar: Cómo ser un Latin Lover

Podría convertirse en una de las comedias más taquilleras del año en el país

GUADALAJARA, JALISCO (06/MAY/2017).- Emplazada para convertirse en una de las comedias más taquilleras del año en el país, se estrena “Cómo ser un Latin Lover” con Eugenio Derbez y Salma Hayek.



Debutó en el segundo lugar de taquilla en los Estados Unidos la semana pasada, solo por detrás de Rápidos y Furiosos 8, con 12 millones de dólares. Esto es, casi 2 millones de dólares más que No se aceptan devoluciones. La crítica no ha sido excepcionalmente gentil con ella, pero al público le ha dejado satisfecho.

Cómo ser un latin lover, protagonizada por Eugenio Derbez y Salma Hayek, se estrena en salas mexicanas y los pronósticos son muy favorecedores: seguramente logrará el primer lugar de taquilla y cerrará su corrida como una de las comedias con mejor facturación en México durante 2017.



Eugenio Derbez es Máximo, un hombre que se ha dedicado a vivir a expensas de mujeres maduras y adineradas, como todo un gigoló. Sin embargo, la suerte parece estar marchitándose para él. Envejecido, las mujeres ricachonas parecen estar volteando sus miradas hacia hombres más jóvenes y atractivos, por lo que termina en la calle y viviendo con su hermana Sara (Hayek). Sin embargo, Máximo decide fraguar un plan para volver a las grandes ligas de la seducción y la comodidad financiera.



“Estaba buscando un guión que se ajustara a mi acento, mi público, mi edad, mi todo”, afirma Derbez, quien además es productor de la película. Y añade: “todo hombre lleva por dentro un poco de la personalidad de un ‘latin lover’. Si tienes la autoconfianza, puedes ser un ‘latin lover’. No es un estereotipo, es una forma de vivir”.



Cómo ser un latin lover

(How to be a Latin Lover)

De Ken Marino.

Con Eugenio Derbez, Salma Hayek, Rob Lowe, Raquel Welch, Kristen Bell.

Estados Unidos, 2017.

OTROS ESTRENOS

LA CHICA DESCONOCIDA

Una chica se obsesiona con una mujer que ha muerto, pues minutos antes de que falleciera tocó a su puerta y cree que, de haber abierto, pudo haberla salvado de su trágico final.



PLAZA DE LA SOLEDAD

La fotógrafa Maya Goded trae esta mirada a las mujeres y adultas mayores -entre 50 y 80 años de edad- que trabajan como sexoservidoras en el centro de la Ciudad de México, un oficio que han practicado desde su juventud.



UNA VOZ SILENCIOSA

Con funciones limitadas se estrena este premiado y taquillero largometraje de animación japonesa sobre un chico que intenta redimirse con una chica sorda, a quien le hizo bullying en la primaria.