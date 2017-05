Eiza González presume salto en paracaídas

Comparte una serie de imágenes en las que se le ve emocionada por la experiencia

GUADALAJARA, JALISCO (06/MAY/2017).- La actriz Eiza González demostró que es una mujer de riesgos y aventuras en lo que podría ser uno de los momentos más emocionantes de su vida.

A través de su cuenta de Instagram, Eiza presumió una serie de imágenes acompañadas de la frase "Just breathe... and dive to the unknown!", que muestran la experiencia que vivió al lanzarse en paracaídas.

Además, gracias a un breve video al que tituló como "Let's celebrate!", podemos ver cómo la actriz vive la adrenalina del momento en que se lanza al vacío hasta que va descendiendo; en él se le ve muy emocionada mientras simula nadar y lanza besos al aire.

El video tiene hasta ahora más de 80 mil reproducciones y tiene cerca de 200 comentarios que admiran la valentía de Eiza.