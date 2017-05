Michael Jackson ‘festeja’ 5 de mayo con Carlos Salinas

'El Rey del pop' todavía envía mensajes festivos a sus seguidores de Twitter

CIUDAD DE MÉXICO (05/MAY/2017).- “El Rey del pop” todavía envía mensajes festivos a sus seguidores en México. Al menos así parece en su cuenta oficial de Twitter, donde Michael Jackson "se unió" a la celebración mexicana más internacional, el 5 de mayo.

"Feliz Cinco de Mayo a todos los fanáticos en Mexico! In this photo, Michael meets with the former president, Carlos Salinas, in 1993", se publicó en la red social del fallecido cantante, junto a una fotografía donde aparece en compañía del ex presidente de México.

El tuit ha generado un buen nivel de interacción: casi dos mil 'likes', 800 retuits y más de cien respuestas.

Actualmente la cuenta oficial de Jackson es seguida por más de dos millones de personas.