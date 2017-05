David Lynch dice que no hará más películas

Señaló que 'Inland Empire' es la última película de su carrera

GUADALAJARA, JALISCO (05/MAY/2017).- El director estadounidense David Lynch, uno de los más prestigiosos del cine contemporáneo, aseguró que "Inland Empire", de 2006, es la última película de su carrera, y que no volverá a filmar.

Aunque está por estrenar la serie de televisión "Twin Peaks", continuación del clásico que él mismo filmó en 1990 y 1991, Lynch dijo en una entrevista para un periódico australiano que considera que ya no hará más cine, tras los muchos cambios que vivió la industria en los últimos años.

"Las cosas han cambiado mucho", dijo en la entrevista con The Sidney Morning Herald. "A muchas películas no les fue bien en la taquilla aunque pudieron ser grandes, y las cosas que sí tuvieron éxito no son las que a mí me gustaría hacer".

Pese a ese comentario, el director de 71 años de edad fue escueto cuando le preguntaron directamente si "Inland Empire" es su última película: "Sí, lo es", fue toda su respuesta.

Lynch estrenará la nueva serie de "Twin Peaks" con 18 capítulos el 21 de mayo, en el canal Showtime, como un regreso a uno de los programas de misterio más aclamados de la televisión estadounidense.

Auténtico fenómeno popular en su tiempo, la serie de la cadena ABC se concentraba en las pesquisas de un agente del FBI por aclarar el asesinato de una joven en un pueblo estadounidense.

Lynch hizo una secuela con la película "Twin Peaks: El fuego camina conmigo", de 1992, en la que un personaje clave le dice al protagonista: "Te veré de nuevo en 25 años".