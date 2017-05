Lo que tienes que saber del Revolution Fest 2017

Habrá transporte especial en puntos de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque

GUADALAJARA, JALISCO (05/MAY/2017).- Más grande en todos sentidos; cartel, escenarios, estacionamiento, áreas verdes y diversión, es lo que promete esta séptima edición del Revolution Fest. Este día se revelaron detalles acerca del evento que se llevará a cabo el 20 de Mayo y que contará como cabeza de cartel a Die Antwoord.

Se trata de la segunda ocasión en que el festival se lleva a cabo en el Club Hípico los Alamitos. Carlos Alcaraz, director de Live Talent México, subraya que se buscó un lugar nuevo, con áreas verdes donde se pudiera gozar de una innovadora experiencia del festival. No obstante, una de las máximas quejas de la edición pasada fue el tema del transporte y lo difícil que era entrar y salir del foro (ubicado en la Colonia las Pomas, La Tijera, en el Municipio de Tlaquepaque, a tres minutos de Periférico Sur), por lo cual se han tomado cartas en el asunto.

Se realizó un alianza con la gente del Tapatío Tour para tener tres rutas de transporte en autobuses turísticos hacia el Corona Revolution Fest.

El transporte cuesta 100 pesos, tendrá tres puntos para partir y contará con diferentes horas de salida y regreso.

Guadalajara: Rotonda de los Hombres Ilustres. Salida 11:00 am, 13:00 pm, y 15:00 pm. Regreso 1:00 am 1:45 am y 2:45 am

Zapopan: Plaza Galerías Salida: 11:00 am, 13:00 pm, y 15:00 pm. Regreso: 1:00am 1:45 am y 2:45 am

Tlaquepaque: Plaza de las Artesanías Salida 11:00 am y 15:00 pm. Regreso: 1:00 am y 2:45 am

No osbstante, algunos de las rutas del transporte que te llevan a la sede del evento son: 30 directo, 185 Roca, 175 Gavilanes, 619 Lomas del Sur, 175 D, 183 A.

Además se ha puesto atención en el factor clima, ya que en 2016 cayó una fuerte tormenta que ocasionó fango, atascando los vehículos y dificultando la salida, por lo cual se han trabajado los terrenos aplanándolos asegurando que la situación no se repetirá.

Este año se espera el doble de gente que la última edición por lo cual el terreno se expandió, se adjuntaron más metros para tener mayor amplitud en entrada, salida, escenarios y zonas de descanso.

Se contará con cuatro escenarios: Jalisco, Corona, Emergente, y el Richie Hawtin an friends Stage, cuyos horarios de dejamos a continuación.

¿Qué es Revo Kids?

Apela a la familia y que los niños comiencen a crear la cultura de festivales. Se contarán con talleres y diversas actividades. Niños de 3 a 8 años entran gratis en compañía de un adulto con boleto comprado.

¿Qué es el Mochis Stage?

Área en donde además de poder degustar de comida, contará con un apartado especial en donde tres talentos nacionales sorpresa tocarán un set acústico.

Boletos

Actualmente están en segunda fase, ($850 general - Vip $1500) pero aseguran están a punto de terminar, por lo cual podrás adquirirlos en su tercera fase ($990 grl - Vip $ 1800) o en el día del evento ($1050 Vip $2000) Cabe destacar que el vip brinda vista preferencial, zona exclusiva de baños, de comida, zona techada, meseros exclusivos.

Puedes aquirirlos:

CERVECERIAS CHAPULTEPEC: Chapalita, Lopez cotilla, Mariano otero, Providencia, Circunvalación, Rio Nilo

ANTIFASHION: Plaza del sol, Plaza centro sur

ADDICTIVE: Plaza galerías

SOULFLOWER: Hidalgo

Calzada

5TO PODER: J uárez, 8 de julio

CHOPPERS AND BEER: López cotilla

Otras zonas de las que podrás disfruta son: Rueda de la fortuna, Tirolesa, Food Court.

El Revolution Fest 2017 abrirá puertas desde las 12:00 y conluirá alrededor de las 3 a.m.