El progressive house de Hernán Cattáneo, en la ciudad

GUADALAJARA, JALISCO (05/MAY/2017).- Este jueves por la noche, el DJ argentino Hernán Cattáneo se presentó en BMLS Show Center en concierto, donde preparó un setlist de mucha energía en el que incluyó piezas de su reciente disco “Balance Presents Sudbeat” que recién publicó en el mes de febrero.

“Entre el año 2000 y 2010 he ido cuatros o cinco veces a Guadalajara, y siempre he tenido muy buenos recuerdos, la he pasado muy bien, es un lugar que me gusta mucho, en realidad México me gusta mucho, el público siempre es muy amable y muy caluroso, tengo grandes recuerdos, además, la mejor carne que he comido fuera de Argentina, ha sido en Guadalajara”.

La empresa Balance hace varios compilados con DJ’s de todo el mundo, y Hernán ya había trabajado con ellos hace tres años al presentar un disco bajo este formato. “Ahora queríamos hacer algo distinto, yo tengo una disquera que se llama Sudbeat, la idea fue hacer una presentación del catálogo a nivel mundial a través de Balance”.

Entonces, juntó a muchos de los DJ’s y productores de la familia discográfica como Henry Saiz, Giddyhead, Nick Warren y Guy Mantzur, entre otros, “gente que es muy grande del sonido que me gusta a mí y les propuse que crearan temas para armar este álbum, entonces fue como una especie de collage musical, un colectivo, en algún punto fue como si yo hubiera sido un director de orquesta y ellos los músicos”.

En México, Hernán hará cinco shows, este de Guadalajara, en Chihuahua, Ciudad Juárez, Ciudad de México y Tijuana, en todos tendrá a algún DJ telonero. Entre los planes cercanos de Hernán está el fomentar nuevos valores de la electrónica a través de su sello disquero, se da cuenta que hay mucho talento que no tiene los contactos necesarios para despegar y él estará siendo un mentor y guía para ellos, a la par de seguir creando música underground que es donde siempre se ha desenvuelto, aunque no deja de ver que la música electrónica comercial también pasa por un buen momento.

“La electrónica empezó siendo un fenómeno a finales de los 80 y principios de los 90, para el nuevo milenio ya estaba completamente instalada, y ha variado, obviamente ha tenido momentos mejores y peores, en Estados Unidos se volvió más comercial, llegó mucho a los charts, pero yo estoy más del lado underground y ahí siempre goza de buena salud, y lo más mainstream a veces es más popular, a veces menos”.

