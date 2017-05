Pepe Aguilar, entre el sonido y el nocaut

Interpretará el Himno Nacional Mexicano previo a la pelea del Canelo' vs Chávez Jr

GUADALAJARA, JALISCO (05/MAY/2017).- La vida es un lienzo que se va llenando con anécdotas. Una obra de arte que cada día recibe nuevos trazos. Cuando Pepe Aguilar comienza la charla con este medio, su mente viaja en el tiempo a través de esas pinceladas. Recuerda sus inicios en la música, cuando “comencé como baterista”, asegura entre risas. También le viene a la mente aquella primera visita al Auditorio Telmex, “donde no prendieron el aire acondicionado, ¡ah, qué calorón hacía!” (risas), pero uno saca los gajes del oficio, no me puedo quejar, fue muy especial”.

Los recuerdos en el corazón de Aguilar están frescos, pero también las ganas de pintar nuevas líneas en el cuadro de su vida. Por lo pronto, ya está listo para volver a la Perla Tapatía el próximo 12 de mayo a las 21:00 horas, donde se presentará por décima ocasión en el Auditorio Telmex, con un espectáculo donde serán protagonistas los temas que se desprenden de su disco más reciente, “no lo habías dicho”. “Siempre es un gustazo visitar esta ciudad. Me gusta, la respeto y la disfruto desde una muy temprana edad. Y sigue la tradición, porque estaré acompañado en el escenario por mis hijos (Leonardo y Ángela)”.

—En el disco “No lo había dicho” te pusiste a jugar con un varios sonidos ¿cómo te sentiste durante el proceso creativo?

—Para mí, fue un agasajo, porque en muchos sentidos fue volver a hacer las cosas como al principio: Sin ningún tipo de limitación, con ideas muy abiertas, dejando abierta la puerta la creatividad con canciones que pedían a gritos ser grabadas, y que además exigían ese tipo de tratamiento.

—¿Fue a propósito el alejarte del género regional con este disco?

—Creo que las canciones pueden ser buenas o malas, independientemente del género. Si hay una canción buena, no importa que venga acompañada por sonidos de rock o de mariachi. En este disco pusimos las mejores canciones que pudimos crear, sin estar casadas con un género en específico.

—¿De dónde brota la música para ti?

—¡De todos lados! (risas) Cuando me estoy bañando y tarareo algo, en el desayuno juego con los tenedores de forma imperceptible, cuando estornudo, cuando subo los escalones, cuando escucho unos tacones, cuando enciendo el auto. Todo el tiempo encuentro mi dosis de ritmos, desde la forma más obvia hasta la más imperceptible.

—Hay canciones que rompen con la calificación de “buenas” o “malas” y se convierten en algo más. Una especie de compañeras de vida, que están allí para ti en un momento de felicidad o soledad. ¿Cuáles son las tuyas?

—Siento que las canciones evolucionan contigo, avanzan conforme caminas en la vida. No son las mismas canciones las que te gustan a los 16 que las que te gustan a los 46, ¿no?

También están esas melodías que ya son universales, que rompen la barrera del tiempo y se vuelven parte de la cultura. Con un poco de suerte a veces sucede que algunas de las composiciones se vuelven famosas y de paso también son entrañables para ti.

Yo tengo la fortuna de tener una canción que pienso que es así. “Por mujeres como tú” es un tema que ha tenido mucho éxito en América Latina y a mí en lo personal me llega mucho, pues se la compuse a mi esposa y me emociona bastante el interpretarla, siempre. Creo que es una pieza con la que siempre voy a tener una relación muy especial.

EL DATO

Se subirá al ring

Pepe Aguilar será el encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano este sábado 6 de mayo, previo a la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez contra Julio César Chávez Jr., la cual se llevará a cabo en la T-Mobile Arena de la Ciudad de Las Vegas. Será la segunda vez que interprete el Himno Nacional en una pelea del “Canelo”, pues ya antes lo hizo — en marzo del 2014— cuando el tapatío enfrentó al “Perro” Angulo; cabe señalar que su hijo Leonardo fue el encargado de entonarlo en septiembre pasado para la pelea de Saúl Álvarez vs Liam Smith en Dallas, Texas.

También empresario

Aunque Pepe se reserva los detalles, adelantó en exclusiva para este medio que se prepara para explorar una nueva faceta en su vida, ahora como empresario de espectáculos. “Estamos programando una feria nacional. Es parte de hacer un negocio diferente, pero dentro de la música”. Los detalles, agregó el músico, los ampliará en las próximas semanas.