Jary, listo para comerse el mundo

El cantante tapatío promueve el sencillo 'Llueven estrellas'

GUADALAJARA, JALISCO (05/MAY/2017).- Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero el tapatío Jary es la excepción a la regla, pues el intérprete está muy bien cobijado por una base de fans en Jalisco, México y Sudamérica que revientan las redes sociales, para muestra las 12 millones de visitas en YouTube de su sencillo “No te cambiará”.

“Despierto y digo: ¡Wow, no puedo creer que esto esté pasando! La verdad me siento muy bendecido, muy agradecido con Dios por todo lo que me ha brindado hasta el momento. En febrero del año pasado yo firmo con mi disquera Sony Music y no hay palabras que alcancen el hecho de agradecer todo lo que están haciendo para mí con este proyecto -’Besos pasajeros’- estoy muy agradecido con todos”.

Jary actualmente se encuentra promoviendo su sencillo “Llueven estrellas”, del cual grabará el videoclip la próxima semana con locaciones en Guadalajara y Ciudad de México. Adelanta el cantante que en países de Centro y Sudamérica, donde Sony tiene oficinas, lo han estado buscando para que vaya a hacer promoción allá, la noticia lo tiene muy emocionado porque ya hay fans de esas latitudes esperando a que llegue.

“La gente está recibiendo increíble este disco y esperemos que siga así. Yo soy de los que piensan que hoy en día las relaciones son fundamentales para cualquier artista, es una manera muy poderosa donde gente que no es de tu país, puede escuchar tu música, no me ha tocado conocer Colombia, Venezuela o Costa Rica, pero sé que en estos lugares ya se está escuchando mi música, ya hay clubes de fans”.

Entre los planes más cercanos de Jary está el comenzar a planear shows, adelanta que están los planes de hacer uno en Guadalajara, pero aún no puede confirmar fecha ni lugar, pues todo está en pláticas todavía. Este viernes firma autógrafos a las 18:00 horas en Centro Magno.