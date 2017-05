Modelo de tallas grandes posa desnuda en revista

Ashley Graham modeló en la edición de verano de la revista 'V'

CIUDAD DE MÉXICO (04/MAY/2017).- Ashley Graham, famosa modelo de tallas grandes, posó desnuda en la edición de verano de la revista “V”.

Graham, de 29 años, posó para la lente de Mario Sorrenti, en fotografías blanco y negro.

En una de las imágenes aparece cubriendo su cuerpo con una malla, mientras que en las otras aparece luciendo sus curvas recostada boca abajo y de espaldas.

Ashley también habló a la publicación sobre la imagen corporal.

“Crecí en un hogar muy cristiano, así que las palabras tienen poder. Me llevé eso a cada área de mi vida. Si dices, ‘Soy gorda', así te sentirás. Si dices, ‘Soy estúpida', así te sentirás por el resto del día”, comentó a Tracee Ellis Ross.

“A veces me despierto y me siento la persona más gorda del mundo, pero no dejaré que eso afecte el resto de mi día. Tienes que decirte, ‘me gusta este día.

Soy osada, bella y brillante'. Eso me llega a mi interior y a mi exterior, así que me hace sentir inteligente”, añadió.

En varias ocasiones, Graham ha mostrado su celulitis como mensaje de autoaceptación.