Michelle Salas agradece apoyo a Luis Miguel

En una entrevista, la modelo se mostró confiada en que las cosas pasen rápido

CIUDAD DE MÉXICO (04/MAY/2017).- Michelle Salas, hija de Luis Miguel, agradeció el apoyo que la gente le ha brindado a su padre en estos momentos, cuando atraviesa un problema legal.

En entrevista para el programa Hoy, Salas expresó su agradecimiento, y se mostró confiada en que las cosas pasen rápido.

"Son momentos delicados, y hablar de más no es lo mejor, pero lo único que puedo decir es que muchas gracias a todo el mundo por todo el apoyo, por todos los mensajes bonitos, todo está bien...todo siempre llega a la calma", dijo.

Michelle aseguró que aún no da su testimonio para la serie sobre la vida de su padre, sin embargo, confesó qué le gustaría que Eva Mendes interpretara su personaje.

"Yo no me he metido en nada de eso, como que siento que es un proyecto de mi familia, y al final del día no sé si tendré que dar mis testimoniales, todavía no lo he hecho".

Sobre la foto que publicó en su cuenta de Instagram hace unos días, por el cumpleaños de Luis Miguel, Michelle dijo que se trata de una instantánea muy especial, en la que las miradas dicen más que mil palabras, por lo que decidió compartirla con sus seguidores.

Confesó que no descarta regresar a México para realizar nuevos proyectos, pues dijo que extraña su país, su familia y la comida.

Michelle acudió a un coctel de una prestigiosa marca de moda italiana, en compañía de su madre, Stephanie Salas.