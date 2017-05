Ariadne Díaz responde a críticas en Instagram

La actriz compartió un par de fotografías desde el aeropuerto

CIUDAD DE MÉXICO (04/MAY/2017).- La actriz Ariadne Díaz respondió a críticas en Instagram por su aspecto.

Este jueves compartió fotografías desde el aeropuerto. En una posó de pie y algunos usuarios de la red criticaron su figura.

Una imagen anterior era de ella con Marcus Ornellas, su pareja, y su hijo Diego.

Ante la ola de comentarios, Ariadne pidió respeto para ella y sus compañeras y amigas.

“Esa gente que se dedica a decir que si estamos gordas, flacas, feas, bonitas, tontas o lo que de verdad, por fa, pónganse q hacer algo de su vida para no estar tan ocupadas en vidas que ni saben, ni conocen”.

Advirtió que cualquier insulto contra su amiga Geraldine Bazán u otra mujer se lo toma personal y bloqueará a quien lo haga.

“Yo comparto fotos de mi vida, familia y trabajo para la gente que me quiere o le gusta mi trabajo, los demás me dan igual y lo que es más, me sobran”, añadió.

Hace unos días otra famosa que enfrentó críticas en Instagram fue Sherlyn, por una imagen en la que aparece leyendo en bikini.