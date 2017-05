En México, actrices sí tienen buen lugar, en EU no, dice Hayek

Señala que hay mucha gente que sueña con venir al país mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (04/MAY/2017).- Salma Hayek consideró que Europa, donde actualmente radica, siente simpatía por México y mucha gente quisiera visitar el país.

"Piensan que Trump (Donald, presidente de EU) lo está tratando injustamente y eso como que los hace decir ¡vamos por México! y también en mucha gente de EU hay apoyo, siempre hay mucha gente que sueña con venir y no se imaginan cuánto", comentó.

La veracruzana asistió ayer miércoles a la premier de "Cómo ser un latin lover", comedia que protagoniza al lado de Eugenio Derbez.

Desde su llegada a la alfombra roja realizada en el Teatro Metropolitan, la actriz mostró el buen humor con el que arribó desde la mañana a la conferencia de prensa donde presentaron oficialmente el proyecto que estrena en cines este viernes.

En filme, Hayek da vida a una mujer con un hijo, luchona, quien además tiene como hermano a un hombre que vive gracias a conquistar a mujeres maduras y con dinero.

En ese encuentro con la prensa, Salma consideró que al contrario que en EU, en México las actrices son bien tratadas en personajes.

"Las mujeres en el mundo del espectáculo, son como las más fuertes, pero en EU para nada, te pagan menos que a los hombres, el contenido siempre es alrededor de los hombres, no contratan directoras.

"Aquí en México no es así y no estoy diciendo que México es feminista, pero en el mundo del espectáculo agarran un buen lugar y allá (EU), no".

"Y acuérdense de esto: yo soy mujer, latina y árabe, o sea, soy un verdadero milagro", bromeó.

Ya en la alfombra y a pregunta expresa, Salma lamentó que su hija Paloma no pueda vivir el México que a ella le tocó vivir, en la década de los ochentas.

"El México que yo conocía tenía mucho más libertad, mucho más unidad, nos quejábamos, había problemas, pero era otra cosa, me da tristeza que los jóvenes no les haya tocado y espero que les toque disfrutar ese país", indicó.