Ed Sheeran presenta nuevo video con Saoirse Ronan

Se trata de 'Galway Girl', sencillo que forma parte de su nuevo material discográfico 'Divide'

GUADALAJARA, JALISCO (04/MAY/2017).- GUADALAJARA, JALISCO (04/MAY/2017).- Ed Sheeran ha sorprendido de nuevo a sus fans con el estreno de un nuevo video protagonizado por Saoirse Ronan.

"Galway Girl" está dentro de su nuevo material discográfico "Divide" y se ha convertido en una de las canciones más populares del disco, por lo que no es de extrañarse que lo convirtieran en el tercer sencillo luego de "Shape of you" y "Castle on the hill". Ahora esta canción se escucha por todo el mundo.

El video muestra las calles de Galway, en el corazón de Irlanda, en una noche de pubs, fiestas y hasta bailarines de danza tradicional irlandesa. Una Saoirse muy sonriente recorre la ciudad seguida de quien parece ser el cantante. Al final ambos se abrazan tranquilos después de una velada de aventuras.

Saoirse Ronan es conocida por su participación en la cinta "Brooklyn" de 2015, por la que recibió una nominación por parte de la Academia de Hollywood al Oscar por Mejor Actriz.

Como parte de la promoción de su nuevo material Ed Sheeran ofrecerá un concierto en Guadalajara el próximo 12 de junio a las 21 horas, en la Arena VFG.