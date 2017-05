Celebra el día de Star Wars

Bajo el lema 'Que la fuerza te acompañe', millones de seguidores de la saga cinematográfica se alistan para una celebración muy especial

GUADALAJARA, JALISCO (04/MAY/2017).- Los seguidores de Jedis, la Fuerza y los Sith celebran este 4 de mayo a nivel mundial el “Día de Star Wars”, una fecha donde los amantes de la historia creada por George Lucas.

¿Cómo nació esta celebración? El Día de Star Wars se origina como una tradición popular anual que impulsaron los seguidores en un primer momento, realzando el espíritu del fanatismo compartido con actividades solidarias, nuevos contenidos, fiestas y mucho más. En inglés, este día los seguidores de la saga saludan con un “May the 4th be with you”, la cual surge de la asociación fonética de la frase en inglés “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”).

Aunque es verdad que “May the 4th” no fue de Lucasfilm, la compañía cinematográfica que creó la película ha aceptado por completo el espíritu del fanatismo que hace que el día sea tan especial. Los canales oficiales de Star Wars en Twitter (@StarWarsLATAM ) y Facebook (Facebook.com/StarWars) ayudan a correr la voz y muestran las actividades de los fanáticos.

Cada vez más patrocinadores oficiales ofrecen liquidaciones, obsequios y productos exclusivos, así como fiestas y otras actividades para celebrar el día.

¿Tienes ganas de celebrar este día? Entonces te proponemos cinco maneras de sumergirte en la mitología de la Fuerza.

¿Cómo celebrar este día?

• Organiza un maratón de películas. Seguro tienes un amigo que es fan de Star Wars. Y él también tiene un amigo seguidor de la saga. ¿Por qué no se reúnen todos a disfrutar de las siete películas? Deja que la historia de la familia Skywalker cautive a todos los presentes, y de paso, discutan sobre los aspectos polémicos de la saga. Sin duda, una gran opción.

• Busca un amigo que jamás haya disfrutado una película de “Star Wars” e invítalo a verla. Nada trae más equilibrio al universo que un nuevo fan de la Guerra de las Galaxias. Con siete películas en el mercado y un Spin-Off recién estrenado, lo más difícil será elegir cuál entre todas. ¿Recomendación? Comiencen con “Una nueva esperanza”.

• Disfrázate como uno de los protagonistas. Hoy se vale salir a la calle y lucir como Darth Vader, Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo o Boba Fett. Si quieres robar la atención en la oficina, entonces el look que buscas es el de Chewbacca o algún integrante de los Ewoks. ¡No se vale ser el Dr. Spok!

• Prepara un platillo en honor a la saga. No, no tiene qué ser un pozole estilo Darth Vader, pero hay muchos manjares inspirados en la historia. En la página www.starwars.com hay un apartado con recetas, algunas creadas por chefs profesionales. Algunas de las más populares son “Maz con queso” y “Donas Ewok”. ¡Delicioso!

• Únete a un grupo de fanáticos. No solamente se trata de diversión, sino que ellos suelen hacer acciones en pro de la comunidad. Uno de los más famosos son los chicos de la Legión 501 (https://www.facebook.com/501st.Mexican.Garrison/), una organización altruista que constantemente ofrece su ayuda a la comunidad, siempre vestidos como Stormtroopers (y Darth Vader, claro).