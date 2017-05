Eugenio Derbez destapa cómo conquistar a Salma

Los actores visitaron México para promocionar la cinta 'Cómo ser un latin lover'; no dejaron pasar la oportunidad de hablar de su amigo, Luis Miguel

GUADALAJARA, JALISCO (04/MAY/2017).- Es innegable la química que hay entre Salma Hayek y Eugenio Derbez, y ayer quedó en claro durante la presentación de la cinta que protagonizan: “Cómo ser un latin lover” y que llega al cine este viernes, en dos mil pantallas. Durante la rueda de prensa, Eugenio agradeció a Salma por haber participado en el filme del cual también es productor: “Estoy muy orgulloso y feliz de que Salma aceptó trabajar en la película, fue un sueño para mí… Conocí un ser humano maravilloso, es una de las mejores embajadoras que tenemos en nuestro país”.

Al cuestionar a Eugenio sobre su secreto para ser un latin lover, éste comentó: “Soy muy tímido, parece que no, pero lo soy… Ahora, mi secreto es el humor, creo que es el mejor afrodisiaco; y es que pienso que las mujeres siempre van a preferir un hombre que las haga reír, a uno guapo como Sebastián Rulli (risas)”.

Tras dicha declaración le preguntó a Salma, “¿tú qué opinas?”: “Yo pienso que hay gustos para todo, pero cuando uno piensa a largo plazo lo mejor es tener alguien con quien compartir y reírse de la vida, porque la vida nunca es fácil y es bonito tener un compañero con quien disfrutarla… Porque los guapos tarde que temprano se arrugan, y el que te hace reír te hace reír por siempre”, comentó Salma. Aclaró que a ella le gustan los hombres generosos; aquellos que celebran los logros de su pareja y no son egoístas, “esos siempre funcionan”, concluyó.

Sobre el filme apuntaron que con esta cinta buscan que los latinos se sientan orgullosos de lo que son: “He visto que ahorita hay muchos latinos que están temerosos de que algo les vaya a pasar y precisamente con esta película, desde su título, tratamos de mostrar que debemos estar felicites de lo que somos, por ello esta cinta está actuada por latinos y la música es en español, pues incluye temas de José José, Carla Morrison y Angélica María”, señaló Eugenio.

Agregó que ha notado que mucha gente está agarrando al filme de bandera, “les gusta saber que esta cinta los representa; por ejemplo, en Estados Unidos la cinta está en dos versiones, en español y en inglés, pero la gente ha acogido mejor la que está en español”.

Luismi es un gran ser humano

A sabiendas de que Salma es una amiga cercana de “El Sol”, durante el encuentro con los medios se le preguntó ¿qué opina de lo que le está sucediendo?: “Luis Miguel es mi amigo… Cuando tienes tanto alboroto en tu vida, a veces no estás en control de ciertos detalles que te manejan otras personas y no saben cuántas veces me ha pasado… y te das cuenta cuando ya estás metida en el súper lío porque otra cosa que hacen es que si meten la pata (los culpables), no te lo dicen y lo tratan de arreglar ellos solos; entonces, creo que la situación de Luis Miguel es un poco eso”, subrayó.

“Se salieron de lugar (las cosas) sin él estar al tanto de lo que estaba pasando y en el momento que está al tanto, él da la cara y se presenta”, agregó.

La veracruzana consideró ser una de las personas más cercanas al cantante: “Quizá sea una de las personas que mejor lo conoce, es una buena persona con un gran corazón, todos nos metemos en problemas (pero) ojalá estos problemas les recuerden que es un ser humano y él es un gran ser humano”, destacó.

Derbez, en tanto, apoyó el mensaje de Salma: “Quieren crucificarlo porque siendo inalcanzable, de repente resulta que es alcanzable como todos nosotros porque ya lo agarró la justicia o lo que sea, y se le van al cuello y es muy triste que una persona que nos ha dado tanta felicidad, un buen día le demos la espalda todos”, dijo el comediante.

SINOPSIS

¿De qué va la cinta?

Máximo (Eugenio), un gigoló especializado en la seducción de mujeres ancianas ricas, se casa con una mujer que le dobla en edad. Veinticinco años después, harto y aburrido de despertar junto a su esposa de 80 años, recibe la sorpresa de su vida cuando ella termina abandonándolo. Forzado a salir de su mansión y buscando desesperadamente dónde quedarse, deberá mudarse con su hermana Sara (Salma) y su adorable hijo nerd Hugo, en su pequeño departamento.

¿Dónde quedó la bolita?

Durante la rueda de prensa, también se le cuestionó a Salma qué es lo que más le preocupa del caso Javier Duarte, el ex gobernador veracruzano apresado por los cargos de delincuencia organizada, “lavado” de dinero y defraudación fiscal, es qué va a pasar con el dinero.

“Me llama mucho la atención por qué nadie dice qué va a pasar con el dinero, de si se le va a devolver a la gente que no le han pagado; creo se habla mucho, de si esto o lo otro, pero a ver… ¿dónde quedó la bolita?”, expresó la originaria de Coatzacoalcos, Veracruz.

“No se habla mucho de dónde quedó el dinero y hay que devolvérselo a la gente que se lo quitaron y pienso que en eso hay que enfocarse mucho, más que en todo lo demás; a la gente lo que más le importa ahora si es de lo perdido, lo que se encuentre y si ya se encontró se le tiene que devolver al pueblo, me llama la atención que no se habla de eso, (es) atole con el dedo”, indicó.