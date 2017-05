Netflix lanza primer tráiler de ‘The Defenders’

La serie llega a la plataforma digital el 18 de agosto de este año

GUADALAJARA, JALISCO (03/ABR/2017).- Todo comenzó en 2015, cuando vimos el ingreso del Diablo de Hell’s Kitchen al Universo Marvel a través de Netflix. Desde ahí hemos visto tres series más donde nos introdujeron a otros personajes con poderes especiales. Y ahora tenemos el primer avance de la serie que unirá todos los eslabones: “The Defenders”.

Será el 18 de agosto cuando la serie llegue a la plataforma digital Netflix con el reparto principal de cada una de las series de Marvel y uniendo cada una de sus historias. Por el momento hemos visto dos temporadas de “Daredevil”, una de “Jessica Jones”, otra de “Luke Cage” y una más de “Iron Fist”.

El avance de tan sólo dos minutos nos muestra por primera vez la unión entre los cuatro personajes, el regreso de algunos de sus aliados y un primer vistazo a Sigourney Weaver como la villana de la serie. A continuación te presentamos algunas de las conexiones que existen entre las cuatro series:

“Jessica Jones”, “Luke Cage” y “Daredevil” (00:00 – 00:27)

Vemos a Jessica Jones en una sala de interrogación. Detenida al parecer por haber interferido una investigación en Harlem. Ahí es cuestionada por Misty Knight, personaje que vimos en “Luke Cage” y que sirvió para la investigación contra Cornell Stokes y Mariah Dillard.

Acto seguido vemos la entrada de Matt Murdock a la sala, quien podría ya haber conocido sobre Jessica Jones, sus poderes y lo que hizo contra Kilgrave y por eso busca sacarla de prisión.

Todas las series (00:29 – 00:37)

Tenemos a Rosario Dawson de regreso como Claire Temple, quien ha servido como la conexión entre todas las series de Marvel Netflix. La vemos al lado de Luke Cage quien ya salió de Seagate luego de que ingresara al final de la primera temporada de su Serie.

“Iron Fist” y “Luke Cage” (00:38 – 01:00)

Tenemos el primer encuentro entre ambos personajes. Junto con ellos están Claire Temple como la conexión directa y Colleen Wing, quien terminó siendo el interés amoroso de Danny Rand en la serie “Iron Fist”. Vemos un guiño a “Luke Cage” cuando el puño de hierro de Danny logra hacerle daño al rostro de Luke.

“Daredevil” (01:01 – 01:29)

Stick comienza a destacar las virtudes de cada uno de los vigilantes de Nueva York. Su presencia ahí adelanta el ataque final de La Mano en la ciudad. Además tenemos el regreso de Elektra, quien gracias a los rituales de la agrupación regresará a la vida.

“The Defenders” (01:29 – 01:34)

Por fin vemos a Sigourney Weaver en un papel que no ha sido revelado del todo. Sabemos que será la villana pero no sabemos a quién interpretará. Por ahí se rumora que podría interpretar a una versión femenina de Mefisto, aunque no hay nada confirmado.

“Daredevil” (01:34 – 01:42)

Stick se presenta ante los cuatro vigilantes y les pide que arreglen sus diferencias, que de seguro surgirán en los primeros episodios de la serie. Acto seguido vemos muchas secuencias de pelea y a Weaver enfrentándose verbalmente ante los cuatro personajes.





“The Defenders” (01:42 – 01:53)

Tenemos el regreso de Elektra más viva que nunca y peleando de nuevo contra Matt Murdock. En medio de lo que parece que serán las oficinas del personaje interpretado por Sigourney Weaver tenemos a los cuatro vigilantes peleando contra agentes de seguridad y contra Elektra. Todo parece indicar que se tratará de la ya tradicional escena de las dos temporadas de “Daredevil” donde se lleva a cabo una larga pelea en un plano secuencia.

“The Defenders” (01:59 – 02:09)

Conocemos un poco de la relación que habrá entre los cuatro vigilantes y las fricciones que podrían existir entre Iron Fist y Jessica Jones.

La serie contará con el regreso de Charlie Cox como Matt Murdock/Daredevil, Kristen Ritter como Jessica Jones, Mike Colter como Luke Cage, Finn Jones como Danny Rand/Iron Fist, Rosario Dawson como Claire Temple, Elden Henson como Foggy Nelson, Deborah Ann Woll como Karen Page, Rachael Taylor como Trish Walker, Eka Darville como Malcolm Ducasse, Carrie-Anne Moss como Jeri Hogarth, Simone Missick como Misty Knight, Jessica Henwick como Colleen Wing, Elodie Yung como Elektra Natchios y Sigourney Weaver como Alexandra.

EL INFORMADOR / JONATHAN ALCARAZ