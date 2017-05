Luismi paga fianza y hace tregua con 'El Potrillo'

¿Tiene dinero o no? Esa es la cuestión con Luis Miguel, quien ayer soltó un millón de dólares para quedar en libertad, al tiempo que negocia su deuda con Alejandro Fernández

GUADALAJARA, JALISCO (03/MAY/2017).- Mucho se ha hablado que Luis Miguel está en quiebra; sin embargo, ayer demostró que al menos para pagar una fianza de un millón de dólares sí tiene. Lo anterior se dio después de que el cantante compareciera, de forma voluntaria, ante una corte federal de Los Ángeles, California, donde respondió por una orden de arresto, ejecutada por la jueza federal Virginia, A. Phillips, ante la demanda interpuesta por el ex mánager del intérprete, William Brockhouse, quien alega incumplimiento de contrato.

Por lo pronto se sabe que tras depositar la millonaria fianza, “El Sol” deberá regresar el 11 de mayo a esta misma corte, para responder a la querella que enfrenta en su contra.

Luis Miguel Gallego Basteri se presentó acompañado de su abogado Rafael Heredia, quien aclaró que su representado no fue arrestado, sino que ayer asistió de forma voluntaria para responder a su demanda judicial.

“Platicando con mi representado le aconsejé que lo más importante es que se presentara este día a responder a la corte federal y a buscar alcanzar un acuerdo judicial”, dijo el abogado al salir de la audiencia.

El abogado Heredia indicó que en la audiencia le pidió a la jueza una orden de protección, a fin de que autoridades policiacas suspendan la orden de arresto que se había emitido en contra de su representado.

Todo inició en abril

El pasado 17 de abril la jueza Virginia A. Phillips ordenó a las autoridades federales que buscaran y detuvieran a Luis Miguel, luego de que el artista en tres diferentes ocasiones optó por no comparecer ante citatorios judiciales.

El cantante no había respondido a una demanda de un millón de dólares interpuesta por Brockhouse por incumplimiento de contrato. Cabe señalar que Brockhaus es dueño de la compañía Liquid Capital West Texas, quien asegura que el demandado le debe más de un millón de dólares. Asimismo, los abogados del demandante señalaron que han invertido mucho dinero para localizar a Luis Miguel y hacerle llegar la notificación, por lo que esos gastos se incluirán en la querella.

En la disputa 2-16 cv 06275 VAP (JPRx) presentada ante la Corte Central de Distrito de California, Brockhaus se quejó que Luis Miguel había sido demandado y que desde hace varias semanas se ha negado a recibir las notificaciones.

Además, Brockhaus indicó que se contrató a investigadores para hacerle llegar las notificaciones en sus domicilios en Beverly Hills, en Las Vegas, y en Acapulco, México.

En todas, la constante ha sido que cuando se localizó al cantante éste se negó a recibir y firmar el documento; incluso, hay evidencias de que en una ocasión rompió el documento y una parte se quedó en el interior de su vehículo.

En pausa con “El Potrillo”

Aunada a la demanda interpuesta por el ex representante de Luis Miguel, el cantante también tiene otra demanda por incumplimiento de contrato al no concretar una gira de conciertos con su compatriota, Alejandro Fernández. El monto de la deuda con el tapatío es por casi siete millones de dólares. Al consultar al abogado de “El Potrillo”, Rodrigo Lazo, si a partir de la detención de Luis Miguel en Los Ángeles ellos aprovecharán el momento para solicitar el pago de su deuda, Lazo respondió: “Nosotros no haremos nada, debido a que estamos en un tregua con motivo de una posible negociación y pago, por lo que nuestro asunto está ‘detenido’ temporalmente hasta nuevo aviso… Así que esto no cambia nuestra situación”.

Cabe señalar que el intérprete de “La Incondicional” también tiene otra demanda por un préstamo que le hizo Warner Music México por tres millones 650 mil dólares y el cual no ha podido pagar.