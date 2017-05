Debut y despedida de Rhapsody en Guadalajara

La banda celebró con su Rhapsody 20th Annyversary Farewell Tour'

GUADALAJARA, JALISCO (02/MAY/2017).- En la historia del género del metal se vislumbran decenas de subgéneros y cientos de bandas que buscan un lugar en los anales de la historia, ser recordados como pioneros y destacar, sin embargo, son pocas las que alcanzan el estatus de 'leyendas'. Una de ellas se presentó en Guadalajara e hizo gala del porque son uno de los iconos del Power Metal y/o creadores del propio; el Hollywood metal. Rhapsody tuvo su debut y despedida en la ciudad.

Debido a ciertas diferencias entre Fabio Lione (vocalista) y Luca Turilli (vocalista) la agrupación se dividió en dos proyectos; 'RHAPSODY of Fire', del vocal y RHAPSODY of Fire' por ende esta presentación era más que especial, pues dejaron de lado los roces y junto con Dominique Leurquin, Patrice Guers y Alex Holzwarth, conjuntaban la alineación original (el gran ausente Alex Staropolli) y ahora mismo emprenden una gira mundial celebrando su 'Rhapsody 20th Annyversary Farewell Tour'.

En punto de las 21:30 horas, prácticamente con un lleno total, los originarios de Italia, salieron al entarimado mientras sonaba su 'Epicus Furor' ligado con 'Emerald Sword' ante la algarabía de los presentes. Así comenzaba la noche que prometía la totalidad de los temas de su disco editado en el 98 'Symphony of Enchanted Lands' que los encumbró en la fama internacional, aderezado con demás éxitos de algunos de sus otros 10 discos.

Le siguieron 'Eternal Glory', 'Beyond the Gates of Infinity' y 'Knightrider of doom', mientras en todo momento con un español casi perfecto Fabio daba gracias al público tapatío.

Atrás de los artistas se podía observar el arte del dragón del ‘Farewell Tour’ mismo que con un juego de luces, rojas, amarillas y blancas engalanaban más el lugar.

Luego de escuchar 'Wings of destiny' y 'The dark tower of abyss' sucedió uno de los momentos más emotivos: Fabio Lione presentando a Luca Turilli y viceversa, con lo cual reconocían mutuamente el talento que cada uno tiene y su importancia dentro de la banda. Quedaba demostrado que limaban asperezas, al menos durante esa noche y la gira que durará alrededor de un año.

Cabe destacar la forma en la que se planta en el escenario Fabio, pues bastó su potente voz con alcances barítonos para que su nombre fuera coreado en varias ocasiones, quien con simples movimientos de manos llevaba la batuta y marcaba el ritmo de los coros que la gente le explaya.

Así pues, luego de casi dos horas de concierto, en donde la atmósfera se llenó con riff melódicos, redobles de bombos, notas sinfónicas y dotes operísticos que los integrantes se despedían en lo que pudo haber sido la primera y última oportunidad de escucharlos con alineación original.

EL INFORMADOR / HÉCTOR NAVARRO