Sale ‘El Sol’; Luis Miguel paga fianza y queda libre

Eugenio Derbez supera a Tom Hanks en taquilla de EU

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (01/MAY/2017).- La sorpresa llegó de la mano del mexicano Eugenio Derbez, protagonista de ''How to be a Latin Lover'', la comedia con la que superó en recaudación a ''The Circle'', lo nuevo de Tom Hanks. EFE