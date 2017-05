Bosé, el seductor rebelde

El intérprete español se lanza con fuerza contra Donald Trump, al tiempo que reflexiona sobre su papel como promotor de iniciativas positivas, y todo lo hace sin la intención de soltar la música

GUADALAJARA, JALISCO (02/MAY/2017).- Con cuarenta años en el escenario, Miguel Bosé no se aburre y tampoco deja que el público se aburra de verlo o escucharlo. Cuando no llama la atención con su música, lo hace con sus declaraciones, o simplemente se deja ir contra una figura pública. Y el último en ser víctima de sus opiniones es Donald Trump.

El cantante español lamentó que Trump haya convertido la presidencia de Estados Unidos en un “show” continuo dentro de un mundo que “ha perdido definitivamente los estribos”.

Con motivo de su gira por Estados Unidos, el artista denunció que “la locura” del mundo está provocando una situación humanitaria planetaria que ya es “irreversible”. Y citó los muros que se levantan para separar países, las cárceles que se construyen para minorías (como ocurre en Chechenia) o el exterminio de especies animales como algunos de los problemas más graves que contribuyen a ese caos humanitario.

“Esta etapa no se va a poder parar a menos que haya un activismo social radical y absolutamente globalizado que luche por los intereses del pueblo y la sociedad, no por cuestiones económicas de la élite mundial”, aseveró el artista, nacido en Panamá y quien cuenta con cuatro nacionalidades —panameña, española, italiana y colombiana—.

Bosé tan polémico como comprometido, se muestra muy comprometido como ciudadano con notoriedad pública y considera que debe dar ejemplo luchando por estas injusticias a través de diversas fundaciones.

“Lo primero que van a aprender mis hijos (Bosé es padre de cuatro niños) de mí va a ser hacer todas las cosas con pasión”, explicó el cantante, que señaló además que le resulta “muy estimulante” tener la capacidad de comunicar a nivel emocional, una cualidad que dijo está en su ADN.

Viaja con los clásicos

El intérprete de “La Auto-Radio canta” tiene las maletas siempre listas, y más por estas fechas, tomando en cuenta que en su agenda se encuentra Colombia, Argentina y Chile forman parte de su travesía por Sudamérica y a partir de finales de junio se centrará en la etapa española de una gira en la que está presentando su más reciente álbum “Bosé: MTV Unplugged”, que incluye temas míticos como “Nena”, “Bambú” o “Amante bandido”, además de algunas canciones nuevas, como la bachata “Dime qué diré”, compuesta por Juan Luis Guerra. El Unplugged de MTV, lanzado en octubre del año pasado, fue un reto para él, ya que tuvo que traducir sus conocidos sonidos creados en ordenador a sonidos acústicos, una experiencia en la que cambió las estructuras de sus canciones y la tonalidad de su voz para conseguir un resultado óptimo.

Aunque le está yendo bien con la placa, aún hay mucho en la mente del intérprete, quien ya aseguró recientemente en Miami que “va a haber Bosé para mucho tiempo y Miguel para más”.

Los niños se quedan en casa

Aunque es un padre devoto, Miguel Bosé sabe que a veces es mejor no meter a sus hijos en el mundo del espectáculo, incluso si eso significa no llevarlos de gira, como se lo declaró al diario “La Razón”. “No, los hijos se quedan en casa. Creo que los niños necesitan orden: se levantan, van al colegio, deberes, juegos, clases... Todo eso tiene que tener un orden, una casa, un punto fijo”.

“Como los hombres no podemos hacer dos cosas bien al mismo tiempo, dije, hago primero mi carrera y luego mi familia. Pero además cuando hice mi familia, como me pilló tarde, dije... Si hago un jardín, planto ya los árboles crecidos, porque de otra manera no me va a dar tiempo a verlos crecer. Así que dije, cuatro, porque si empiezo con uno, luego otro, otro, otro... el último me va a llegar con 85 años y va a ser más un nieto que un hijo. Así que decidí tener cuatro, siempre quise tener una gran familia”.

SONIDOS

Sus placas esenciales

• Linda (1977).

• Bandido (1984).

• Los chicos no lloran (1990).

• Bajo el signo de Caín (1993).

• Velvetina (2005).

• Papito (2007).