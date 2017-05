Michael Moore llevará discurso anti Trump a Brodway

El director presentará el espectáculo de sátira política 'The Terms of My Surrender'

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (01/MAY/2017).- El cineasta y activista Michael Moore llevará su duro discurso anti Donald Trump a Broadway.

El director galardonado con el Premio de la Academia del documental "Bowling for Columbine" presentará el espectáculo de sátira política "The Terms of My Surrender" en el Teatro Belasco a partir del 28 de julio por 12 semanas.

El lunes Moore prometió un espectáculo muy actual con un tono subversivo urgente. No todo estará bajo guion, algunos de los chistes provendrán de los acontecimientos más actuales y podría tener invitados y elementos interactivos. El galardonado con el Tony Michael Mayer estará a cargo de la dirección.

Aunque no todo en el programa será despotricar contra Trump, Moore lo calificó como un "piquete cómico" contra la administración que será presentado a unas cuantas calles de la Trump Tower. Es anunciado con la siguiente frase "¿Puede un espectáculo de Broadway retirar a un presidente en el poder?".

“Trabajo bajo la esperanza de que no será presidente por mucho tiempo”, dijo Moore. "Por qué no vemos si cada noche, y dos veces por día, durante 12 semanas una obra de teatro puede crear suficiente alboroto para desconcertar al hombre en el Despacho Oval? No sé pero me gustaría descubrirlo". Agregó: "Han pasado cosas más raras el año pasado".

Moore tuvo un espectáculo en solitario sobre las elecciones de 2016 titulado "Michael Moore In TrumpLand", ahora el cineasta dice que "The Terms of My Surrender" tendrá material totalmente nuevo.

Moore dirigió y produjo "Fahrenheit 9/11", una revisión crítica a la presidencia de George W. Bush, y "Sicko", que sobre el sistema de salud de Estados Unidos.

El cineasta, quien fue uno de los pocos que predijeron la victoria de Trump el año pasado, dijo que los liberales tienen que adoptar la comedia como una forma de evitar que Trump tome más impulso. "Necesitamos un ejército de satíricos", dijo Moore. "Su talón de Aquiles es tiene muy, muy, muy poco aguante".

Al preguntarle si estaba en un terreno seguro al vapulear a Trump en una ciudad liberal con la liberal comunidad de Broadway, Moore respondió: "A veces el coro necesita que le den una canción para cantar".

El espectáculo de Moore se suma a una lista de obras de teatro que parecen responder a la nueva administración. La obra de Robert Schenkkan "Building the Wall", imagina a la presidencia de Trump tomando un oscuro giro autoritario y se presentará en el circuito off-Broadway en mayo.

También están planeadas para Broadway un par de obras muy políticas, una reposición de "An Enemy of the People" de Henrik Ibsen sobre un soplón bienintencionado que eventualmente es calificado de traidor, y una versión teatral de la distócica novela de George Orwell "1984" que será estrenada en junio en el Teatro Hudson.