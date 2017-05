Cine hecho por latinos ha despegado en EU: Hayek y Derbez

La cinta que protagonizan, 'How to be a Latin Lover' fue la segunda más vista en EU

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (01/MAY/2017).- El éxito en taquilla de la película "How to be a Latin Lover", la segunda más vista este fin de semana en Estados Unidos, y la creciente presencia de cintas latinas en los cines del país es producto de un despertar tanto de la industria como del público latino, dijeron Salma Hayek y Eugenio Derbez.

La cinta de Pantelion Films, la sociedad de la mexicana Televisa y la distribuidora estadounidense de cine Lionsgate, logró recaudar 12.1 millones de dólares en su primer fin de semana, según cifras preliminares de taquilla.

Esto la convirtió en el segundo estreno más visto este fin de semana, superando incluso a "The Circle", protagonizada por dos estrellas de Hollywood como Tom Hanks y Emma Watson.

"Increíble pero cierto, por muchos años (los estudios de cine) no se dieron cuenta de lo que representaba la comunidad latina dentro de la industria del cine", indicó Hayek.

"Los latinos no enseñaban ese poder tanto porque solo iban a ver las películas americanas, entonces decían, para qué vamos a hacer películas para latinos si después no van a verlas", aseguró.

Las cosas han cambiado y "Eugenio tiene mucho que ver con eso, porque nunca se imaginaron que una película en español pudiera tener tanto éxito", subrayó Hayek en referencia "No se aceptan devoluciones", el primer filme de Derbez en Estados Unidos y que en 2013 se convirtió en la película en idioma español más vista en la historia del país.

Para la actriz, ese movimiento también ha despertado el interés internacional en la cultura de origen latinoamericano. "La gente está interesada en quiénes somos", aseguró.

Ambos coincidieron en destacar que para dirigirse al público latino es indispensable tener autenticidad y para lograrlo decidieron salirse del guión e ir con su instinto.

Y lo hicieron en sus dos versiones en español e inglés, pues "How to Be a Latin Lover" es la primera película estadounidense en estrenarse de manera simultánea en ambos idiomas.

"Salma y yo hicimos nuestras propias voces en español y parecía de verdad una película mexicana. Gente del doblaje que la vio me decía: 'Eugenio, es una película mexicana", destacó el artista.

Para Alex Nogales, presidente de la Asociación Nacional de Medios Hispanos (NHMC, en inglés), que promueve el avance de los latinos en los medios de comunicación en EU., los estudios han tenido desde hace varios años bien claro el poder de los latinos en la taquilla.

Cifras de la Asociación del Cine de EU. (MPAA) señalan que los hispanos son el grupo demográfico que ve más películas en el país.

En 2016, el 21 % de los espectadores en las salas de cine era de origen latino, cuando representan el 17 por ciento de la población.

Sin embargo, quedaba demostrar "que eso de que a los latinos no les interesa verse en el cine es totalmente falso", indicó Nogales.

Los activistas de los derechos de los artistas latinos confían en que el éxito de "How to be a Latin Lover" confirme a los ejecutivos del cine que los proyectos ofrecidos a la audiencia hispana no respondían a sus gustos o necesidades.

"Parte del problema era que las películas que se hacían para latinos o incluso para latinoamericanos eran o de cine de autor, inalcanzables para gran parte del público, o policiales y/o oscuras", dijo a Efe el actor mexicano Héctor Bonilla, quien promovió recientemente en EU. su cinta "Un padre no tan padre".

"El cambio se está percibiendo desde que empezamos a hacer producciones más livianas, con las que la gente se pudiera divertir e identificar fácilmente", indicó el actor.

Mariela Súarez, una mexicana de 43 años, fue a ver "How to be a Latin Lover" con otras 10 personas en Miami este fin de semana. "Quería apoyar a Derbez, que me encanta, pero además vi el trailer de la película y me pareció comiquísima", indicó.

"Todos estamos muy contentos con el resultado", dijo al diario Los Angeles Times David Spitz, jefe de distribución de Lionsgate. "Eugenio (Derbez) tiene el poder de una estrella", dijo.

En las próximas semanas se estrenarán películas con temas latinos como "Lowriders", protagonizada por Demian Bichir y Eva Longoria; el documental "Buena Vista Social Club: Adiós"; "3 idiotas", con Martha Higareda, y "Beatriz at Dinner", con Salma Hayek.

La próxima película de los estudios Pixar, responsables de "Cars", "Toy Story" o "Finding Nemo", entro otros, será "Coco", cinta que explora la tradición mexicana del Día de los Muertos y cuenta con las actuaciones de voz de Benjamín Bratt y Gael García Bernal.