Diego Amador, voz y magia en 'Soy de las 3000'

'El Ray Charles Gitano' estremecerá con su voz el Teatro Estudio Cavaret

GUADALAJARA, JALISCO (01/MAY/2017).- Uno de los cantaores y pianistas más importantes de Europa es Diego Amador, un gitano que estremece con el sentimiento de su voz y las notas musicales. Hace unos días estuvo de visita en Guadalajara para promover su disco “Soy de las 3000” donde incluye dos duetos de lujo, uno con Alejandro Sanz en el tema “Regálame la silla donde te esperé” y el otro con Oscar de León en la canción “La Sandunguita”.

El intérprete, músico y compositor andaluz, que cuenta con una trayectoria de más de 20 años y a quien se le conoce en el mundo de la música como “El Ray Charles Gitano” o “El Mozart Gitano”, compartió en entrevista su emoción de estar en México y poder presentar estas canciones nuevas que le han traído gratos momentos desde el instante que las creó.

“He trabajado mucho con la música y con el flamenco, el cual lo he bailado mucho y compartido con los grandes como Tomatito, Diego El Cigala, Joaquín Cortés, Camarón de la Isla y Remedios Amaya. Quise hacer un disco más cercano para la gente que (en México) no me conoce, para que puedan saber lo que hago, el flamenco puro es más difícil de entender y a través de esta música la gente la puede bailar y escuchar, llegar a conocerme mejor”.

Trabajar con Sanz y De León a Diego Amador lo llena de satisfacción puesto que se trató de colaborar con dos leyendas de la música iberoamericana, de hecho en enero, “La Sandunguita” alcanzó por unos días el puesto número uno del chart tropical de Billboard. El disco tiene dos temas de su autoría, “Soy de las 3000” que es un tributo a su familia y a sus vivencias de niño, y “Me Trae el Aire”, ambas rumbas flamencas.

“Fue muy bonito trabajar con ellos dos, una gran experiencia el haber conocido a estos dos grandes artistas. Para nada fue complicado que los dos quisieran cantar conmigo.

Oscar de León me lo pidió y con Alejandro estuve en su casa, tenemos un amigo en común y me pidió que grabara con una guitarra, estaba grabando con Marc Anthony. Yo después le pedí a él que colaborara conmigo y la verdad que me hizo un regalo muy bonito, todo fue muy natural”.

Llegará a Guadalajara

Para los amantes de la música gitana y el flamenco, el cantante español Diego Amador estará el 24 de mayo en el Teatro Estudio Cavaret para ofrecer lo mejor de su repertorio, y claro, los nuevos temas de “Soy de las 3000” que incluye covers. Por lo pronto, el 5 de mayo se presenta en el Lunario del Auditorio Nacional y luego volver el 11 a Buenos Aires. El día 13 estará en Santiago de Chile, el 16 en Lima y el 26 en la Universidad de Monterrey.

SABER MÁS

Con amor por México

A finales de enero de 2017, Canal 22 transmitió en primicia un show llamado “Diego Amador en vivo” el cual fue grabado en noviembre de 2016, en el Centro Cultural Roberto Cantoral. El músico se declara enamorado de la música mexicana y no descarta en algún momento realizar una producción bajo este concepto.

¡Asiste!

Diego Amador

Teatro Estudio Cavaret

24 de mayo

Boletos en Ticketmaster y taquillas: Preferente $550 y General $450 pesos.