Cinta de Derbez y Salma llega al segundo lugar de taquilla de EU

'Rápidos y furiosos 8' se colocó en primer lugar con 19.4 MDD

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (30/ABR/2017) .- Una comedia de Eugenio Derbez, "How to Be a Latin Lover", hipnotizó al mercado hispano y el fin de semana se colocó en segundo lugar de la taquilla de Estados Unidos y Canadá, con 12 millones de dólares.

Además de la cinta del comediante mexicano, una película del sur de India y la cinta más taquillera dirigida por un cineasta negro dominaron este fin de semana las taquillas en las salas norteamericanas.

Como se esperaba, fue otro fin de semana de reinado para "The Fate of the Furious", que fue primera por tercera semana consecutiva con 19,4 millones de dólares, de acuerdo con estimados de los estudios el domingo.

La película de Universal Pictures rebasó además los mil millones de dólares globalmente. La película fue dirigida por F. Gary Gray.

Segunda en las taquillas con 12 millones y atrayendo un público mayormente hispano fue la comedia de Derbez. La película está coprotagonizada por Salma Hayek, Rob Lowe y Kristen Bell, pero su principal atracción es indudablemente Derbez. La audiencia para "How to be a Latin Lover" fue 89% hispana.

En tercer puesto estuvo "Baahubali 2: The Conclusion", una cinta en lenguaje telugu del sur de India, que recaudó 10,1 millones de dólares pese a estar solamente en 420 salas. "The Fate of the Furious" fue proyectada en más de cuatro mil.

"Baahubali 2" incluso superó a un par de los mayores astros de Hollywood _Emma Watson y Tom Hanks. Su película de suspenso "The Circle", que tuvo pésimas reseñas, debutó con 9.3 millones de dólares.

Paul Dergarabedian, principal analista de medios para comScore, dijo que tales resultados en las taquillas internacionales durante fines de semana serán cada vez más comunes.

"En el que es un lento fin de semana, que de otra manera habría sido irrelevante, esta es una lista realmente interesante de películas", afirmó Dergarabedian. "Este es el último fin de semana antes que inicie la temporada de estrenos de verano en los cines. Pero este fin de semana está marcado por una cantidad increíble de contenido multicultural. Eso refleja el mundo en que vivimos".

"Baahubali 2" es una secuela de la original de 2015 que impuso récords de taquilla en La India, algo sobresaliente para una película no hindú. La cinta de 2015 amasó 9,3 millones en Estados Unidos y más de 100 millones a nivel mundial. Con 1,8 millones de dólares en ingresos en pantallas IMAX a nivel nacional, una marca para una película extranjera proyectada en IMAX, "Baahubali 2" podría romper incluso más récords.

Sin embargo, su éxito no resultó inesperado para todos.

"Esperábamos exactamente las cifras que vemos ahora. Nos alegra saber que nuestras expectativas hayan estado correctas", dijo Soma Kancherla, de la distribuidora de la película en Norteamérica, Great India Films.

La temporada de verano en las taquillas comienza la semana próxima con "Guardians of the Galaxy Vol. 2". La película recaudó aproximadamente 101 millones de dólares en 37 territorios el fin de semana.

A continuación, las ventas calculadas de boletos de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con comScore.

1. "The Fate of the Furious", 19.4 millones de dólares.

2. "How to Be a Latin Lover", 12 millones.

3. "Baahubali 2: The Conclusion", 10.1 millones.

4. "The Circle", 9.3 millones.

5. "The Boss Baby", 9.1 millones.

6. "Beauty and the Beast", 6.4 millones.

7. "Going in Style", 3.6 millones.

8. "Smurfs: The Lost Village", 3.3 millones.

9. "Gifted", 3.3 millones.

10. "Unforgettable", 2.3 millones.